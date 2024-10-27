Лидеры оппозиционной партии «Коалиция за перемены» Элене Хоштария и Ника Гварамия заявили в интервью иностранным СМИ, что протесты на улицах начнутся завтра, а не сегодня. По их словам, выборы были сфальсифицированы Россией.

Два лидера «Коалиции за перемены» Элене Хоштария и Ника Гварамиакас на брифинге для прессы. Фото: Eero Vabamägi

«Наша уверенная и единая оценка заключается в том, что это была российская спецоперация в Грузии. Это не мероприятие, организованное "Грузинской мечтой", а операция, спланированная ГРУ», - заявил Гварамия, добавив, что подобные действия Россия предпринимает повсюду.

По словам оппозиционеров, результаты выборов показали, что народ поддержал проевропейскую оппозицию. Сейчас идет процесс по делегитимизации действующего режима. «Нет выборов - нет и государства», - заявил Гварамия.

«Грузинский народ хочет Европы и демократии - он европейский народ, и на выборах это было видно. Наша цель теперь - оттеснить Россию и ее влияние на выборы», - добавил он, отметив, что, в отличие от белорусской оппозиции, они останутся в стране.