Президент Грузии Саломе Зурабишвили вместе с оппозицией призвала народ выйти завтра в 19:00 (17:00 по эстонскому времени) на проспект Руставели, так как выборы, по ее словам, были сфальсифицированы, передает Postimees с места событий.
Оппозиционная партия «Коалиция за перемены» набрала 10,9%, «Единое национальное движение» (партия бывшего президента Михаила Саакашвили) получила 10,1%. За партию «Сильная Грузия» проголосовали 8,8%, еще 7,8% избирателей отдали голоса партии «Гахария - за Грузию».
По итогам «Грузинская мечта» получит 92 места из 150 в парламенте. Таким образом, они могут сформировать правительство в одиночку.
Галерея Postimees: день выборов в Грузии
Оппозиция не согласна с итогам голосования. «Выборы украдены у оппозиции. Это конституционный переворот и узурпация власти», - прокомментировал первые данные грузинского ЦИК один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия.
В «краже выборов» правящую партию обвинила и глава «Единого национального движения» Тинатин Бокучава. По ее словам, ЦИК «выполнил грязный приказ Иванишвили» (основатель партии «Грузинская мечта» олигарх Бидзина Иванишвили) и «украл у грузинского народа победу и европейское будущее», передает DW.
Коалиция «Сильная Грузия» во главе с партией LELO и «Гахария - За Грузию» также заявила, что не признает предварительные итоги голосования. Кроме того, преодолевшие порог в пять процентов оппозиционные партии отказались работать в новом парламенте и анонсировали акции протеста после внутренних переговоров.
В парламентских выборах в Грузии, по данным ЦИК, приняли участие более 2 млн граждан, явка составила 58,94%. Окончательные итоги выборов станут известны в воскресенье, 27 октября.
Как ранее сообщал журналист Postimees, который сейчас находится в Грузии, согласно сообщениям местных наблюдателей и СМИ, на выборах произошло множество нарушений. Самым серьезным из них можно назвать инцидент в Марнеули, где на видео запечатлен момент, когда кто-то засовывает в урну пачку бюллетеней.
Грузия. Выборы.— Anri Tina (@Anri__Tina) October 27, 2024
Местный чиновник вбрасывает бюллетени за пророссийскую партию. Наблюдателей избили. Хорошо, что журналисты ещё остались и успели зафиксировать, и распространить. pic.twitter.com/ExnGhSZ5uJ
В Грузии прошли парламентские выборы. На них было всё: и вбросы бюллетеней, и избиение оппозиции, и разгон даже самых малых митингов. Но у меня это не вызывает удивления.— Denis Danilov (@DenisDanilovL) October 26, 2024
Все прекрасно понимают, что правящая пророссийская партия победит, ведь Грузия давно стала сателлитом… pic.twitter.com/m5HDR8CbXQ
Центральная избирательная комиссия признала голоса на этом участке недействительными и приостановила голосование. В нескольких местах поступали сообщения о физических нападениях на представителей оппозиции, наблюдателей и журналистов.
Четвертый сценарий
В беседе с Postimees перед выборами глава Европейско-грузинского института и преподаватель международных отношений Георгий Мелашвили сказал, что существует пять возможных сценариев, которые могут произойти после выборов.
По первому, позитивному сценарию, победят оппозиция и евроинтеграция. По второму сценарию, «Грузинская мечта» одерживает крупную победу, что приведет к беларусизации страны.
В третьем сценарии правящая партия побеждает с небольшим большинством голосов, но продолжает руководить страной в стиле премьер-министра Венгрии Виктора Орбана или президента Сербии Александра Вучича.
В четвертом сценарии оппозиционные партии не признают результаты выборов, возникают массовые беспорядки с непредсказуемым результатом.
По мнению Мелашвили, наименее вероятен пятый сценарий, когда Иванишвили напрямую обращается за помощью к России.
Таким образом, наступил четвертый сценарий: из-за непризнания оппозицией результатов выборов возникают массовые демонстрации и беспорядки.
Международные наблюдатели выявили проблемы в ходе избирательного процесса
Совместная миссия наблюдателей от ОБСЕ, Совета Европы, Европейского парламента и НАТО сообщила, что, несмотря на хорошую организацию выборов, в процессе возникли серьезные проблемы и вызывающие беспокойство моменты.
«Выборы прошли в напряженной атмосфере, часто возникали нарушения тайны голосования и процессуальные несоответствия. Также поступали сообщения о запугивании и давлении на избирателей, что подорвало доверие общественности к процессу», - отметила миссия.
«До и во время голосования мы заметили случаи подкупа избирателей и многократного голосования, особенно в сельских районах», - сказал на пресс-конференции Юлиан Булай, руководитель делегации ПАСЕ, добавив, что также наблюдались сомнительные случаи отсутствия нейтралитета со стороны государственных учреждений. «По нашим наблюдениям, существовали два разных мира: один - внутри избирательных участков, где процесс был хорошо организован, и другой - за их пределами», - добавил Булай.
Миссия также подчеркнула, что на избирательных участках были установлены камеры правящей партии, а вне участков следили за тем, кто приходит голосовать, что создавало атмосферу давления и запугивания, словно «Большой брат» наблюдает за всем.
«Прежде всего, давление оказывалось на избирателей, государственных служащих и работников общественного сектора, и это явление было широко распространено в период кампании», - говорится в их отчете.
Оппозиционная партия: «Это была спецоперация России»
Лидеры оппозиционной партии «Коалиция за перемены» Элене Хоштария и Ника Гварамия заявили в интервью иностранным СМИ, что протесты на улицах начнутся завтра, а не сегодня. По их словам, выборы были сфальсифицированы Россией.
«Наша уверенная и единая оценка заключается в том, что это была российская спецоперация в Грузии. Это не мероприятие, организованное "Грузинской мечтой", а операция, спланированная ГРУ», - заявил Гварамия, добавив, что подобные действия Россия предпринимает повсюду.
По словам оппозиционеров, результаты выборов показали, что народ поддержал проевропейскую оппозицию. Сейчас идет процесс по делегитимизации действующего режима. «Нет выборов - нет и государства», - заявил Гварамия.
«Грузинский народ хочет Европы и демократии - он европейский народ, и на выборах это было видно. Наша цель теперь - оттеснить Россию и ее влияние на выборы», - добавил он, отметив, что, в отличие от белорусской оппозиции, они останутся в стране.
Протесты начнутся не сегодня, а завтра. «Мы координируем все с другими партиями, президентом, НПО и активистами», - сообщил Гварамия, добавив, что их телефоны постоянно звонят, так как люди хотят узнать план действий. «Мы не спешим; мы понимаем, что немного отстали от ожиданий людей, но это время необходимо, чтобы обеспечить рациональное и эффективное сопротивление. Это не просто выплеск эмоций - у нас есть реальный план, и мы должны координироваться с другими сторонами», - уточнила Хоштария.
Оппозиция также отметила, что не может сразу предоставить полное расследование нарушений. «Даже Молдове было сложно доказать российское вмешательство. Мы отличаемся от Молдовы - у них была власть и доступ к информации, а у нас, как у оппозиции, этого доступа нет», - подчеркнул Гварамия.
Хоштария отметила, что доказательством фальсификации выборов являются соцопросы и экзитполы, показывающие реальное мнение людей, которое не отражается в итогах выборов. «То, что мы видим сейчас, сюрреалистично - это не соответствует реальности», - заявила Хоштария.
Она также добавила, что Россия создала сложную и технологически продвинутую систему манипуляций и фальсификаций на выборах. В этой системе задействованы новые электронные системы подсчета голосов и регистрации избирателей, которые могли быть подвержены манипуляциям. Компания Smartmatic, производитель машин для подсчёта голосов, по их мнению, была скомпрометирована. Также были внесены изменения в систему для Грузии: возможность считывания отпечатков пальцев была отключена, и системы не были связаны между собой, что позволяло одному человеку голосовать в нескольких местах без сигнализации.
Хотя до начала протестов не удастся предоставить доказательства российской системы манипуляций, оппозиция утверждает, что имеющихся наблюдательных данных достаточно, чтобы назвать выборы несвободными и несправедливыми.
Президент назвала выборы сфальсифицированными
Президент Грузии Саломе Зурабишвили вместе с оппозицией призвала народ выйти завтра в 19:00 (17:00 по эстонскому времени) на проспект Руставели, так как выборы, по ее словам, были сфальсифицированы.
«Я не признаю эти выборы. Их нельзя признавать, потому что это все равно что признать вторжение России сюда», - заявила она.