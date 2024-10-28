В преддверии повышения пошлин Китай наводнил Европу электромобилями. Вырастут ли цены в Эстонии?

По данным Bloomberg, за месяц в Европе было продано в общей сложности 60 517 китайских электромобилей (BEV), что на 61 процент больше, чем в сентябре 2023 года. Повышенные таможенные пошлины, первоначально установленные всего на четыре месяца летом, с конца этого месяца будут действовать в течение более длительного периода. Пошлины, вызванные недопустимыми субсидиями со стороны государств в автомобильной промышленности и называемые также штрафными налогами, будут действовать в течение пяти лет.