Оппозиция не признает результаты выборов, заявляя, что их экзитполы показали гораздо меньшую поддержку «Грузинской мечты» - около 41-42 процентов. Кроме того, преодолевшие порог в пять процентов оппозиционные политические силы отказались работать в новом парламенте и анонсировали акции протеста после внутренних переговоров.

Ситуация в стране может быстро измениться

Как отметила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Бретти Сарапуу, в настоящее время Министерство иностранных дел выпустило предупреждение для пребывающих в Грузии или едущих туда, в котором рекомендуется избегать массовых собраний и следовать распоряжениям местных властей.

«Министерство иностранных дел настоятельно советует зарегистрировать свою поездку. Ведомство пока не объявляло рекомендации полностью воздержаться от поездок в Грузию, однако необходимо учитывать, что ситуация в стране может быстро измениться, и такая рекомендация может стать актуальной. Окончательное решение о поездке принимает каждый самостоятельно. Больше рекомендаций для путешественников в Грузию можно найти на портале Reisi Targalt», - посоветовала она.

Пресс-секретарь Таллиннского аэропорта Маргот Хольтс подчеркнула, что в настоящее время прямых рейсов из Таллинна в Грузию нет: «Аэропорт является местом для начала путешествия, и мы не устанавливаем никаких особых требований и не даем рекомендаций».