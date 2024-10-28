В субботу, 26 октября, в Грузии прошли парламентские выборы. По официальным данным, правящая партия «Грузинская мечта» набрала 54 процента голосов. Из-за непризнания оппозицией результатов выборов в стране могут возникнуть массовые демонстрации и беспорядки. Rus.Postimees решил выяснить, какие рекомендации дал МИД Эстонии в отношении пребывания в Грузии.
Оппозиция не признает результаты выборов, заявляя, что их экзитполы показали гораздо меньшую поддержку «Грузинской мечты» - около 41-42 процентов. Кроме того, преодолевшие порог в пять процентов оппозиционные политические силы отказались работать в новом парламенте и анонсировали акции протеста после внутренних переговоров.
Ситуация в стране может быстро измениться
Как отметила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Бретти Сарапуу, в настоящее время Министерство иностранных дел выпустило предупреждение для пребывающих в Грузии или едущих туда, в котором рекомендуется избегать массовых собраний и следовать распоряжениям местных властей.
«Министерство иностранных дел настоятельно советует зарегистрировать свою поездку. Ведомство пока не объявляло рекомендации полностью воздержаться от поездок в Грузию, однако необходимо учитывать, что ситуация в стране может быстро измениться, и такая рекомендация может стать актуальной. Окончательное решение о поездке принимает каждый самостоятельно. Больше рекомендаций для путешественников в Грузию можно найти на портале Reisi Targalt», - посоветовала она.
Пресс-секретарь Таллиннского аэропорта Маргот Хольтс подчеркнула, что в настоящее время прямых рейсов из Таллинна в Грузию нет: «Аэропорт является местом для начала путешествия, и мы не устанавливаем никаких особых требований и не даем рекомендаций».
В то же время представитель авиакомпании airBaltic, осуществляющей рейсы Таллинн-Тбилиси с пересадкой в Риге, заявил, что в настоящее время рейсы в Грузию выполняются по расписанию, без изменений: «Наши полеты продолжаются в обычном режиме».
Протесты начнутся в понедельник
Президент Грузии Саломе Зурабишвили вместе с оппозицией призвала народ выйти в понедельник в 19:00 (17:00 по эстонскому времени) на проспект Руставели, так как выборы, по ее словам, были сфальсифицированы.
«Я не признаю эти выборы. Их нельзя признавать, потому что это все равно что признать вторжение России сюда», - заявила она.
«Мы координируем все с другими партиями, президентом, НПО и активистами», - сообщили лидеры оппозиционной партии «Коалиция за перемены» Элене Хоштария и Ника Гварамия, добавив, что их телефоны постоянно звонят, так как люди хотят узнать план действий.
«Мы не спешим; мы понимаем, что немного отстали от ожиданий людей, но это время необходимо, чтобы обеспечить рациональное и эффективное сопротивление. Это не просто выплеск эмоций - у нас есть реальный план, и мы должны координироваться с другими сторонами», - уточнила Хоштария.