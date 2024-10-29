«Когда в товарищах согласья нет»: подготовка к строительству пристройки к театру «Эстония» идет, как в басне Крылова

Комиссия по культуре ознакомилась с проектом оценки, являющейся обязательной согласно требованиям ЮНЕСКО, и составила сегодня ответ составителю проекта, в котором выделила не учтенные в проекте обстоятельства.

«В связи с различными вариантами пристройки к театру "Эстония" следует также выделить все аспекты положительного влияния на уникальную ценность Старого города Таллинна в мировом масштабе, принимая во внимания, что различные стороны подчеркнули необходимость в максимальной степени сохранить и продемонстрировать культурное наследие ЮНЕСКО в этой зоне», – отмечает комиссия в ответе составителю оценки воздействия.

В своем письме комиссия сообщает, что 7 мая Рийгикогу выступил с предложением правительству найти решение для строительства пристройки к зданию Национальной оперы «Эстония». В настоящий момент неясно, приведут ли решения правительства к изменениям в правилах защиты памятников старины, правовых актах и будет ли инициирована специальная государственная планировка.

«Мы просим Департамент охраны памятников истории и культуры заказать новую оценку воздействия на наследие, когда будет собран достаточный объем информации и исполнительная власть предложит свои варианты решения», – отмечается в письме комиссии.

Председатель комиссии по культуре Хельо Пикхоф подчеркнула, что ЮНЕСКО не установил для Эстонии сроки составления анализа воздействия на наследие.

«Пока не выяснится, сделает ли правительство послабления в отношении правил защиты памятников старины и какие именно послабления, составление и предоставление ЮНЕСКО анализа воздействия пристройки к театру "Эстония" являются преждевременными», – сказала она.

Пикхоф добавила, что анализ воздействия влияния на наследие должен быть объективным, а различные ценности должны быть сбалансированы.

«Наряду с сохранением исторического наследия следует учитывать и продвижение музыкальной культуры, а при составлении анализа необходимо привлечь независимых экспертов», - сказала председатель комиссии.