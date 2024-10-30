Какие задачи решены властями Таллинна за полгода правления? На что хватило денег? Скольких избирателей из числа неграждан может не досчитаться столица?
Мэр Таллинна рассказал о последнем шансе неграждан и крупнейших дорожных стройках по 100 млн евро (1)
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире мэр Таллинна, зампред Социал-демократической партии Евгений Осиновский.
Выдержки из беседы:
– Социал-демократы предложили лишить неграждан права голоса особым способом, измерив их патриотизм через осуждение войны и Путина. Чем это лучше или честнее недопуска сразу всех неграждан к выборам?
– Сегодня в парламенте подавляющее большинство политических сил и депутатов поддерживают идею о лишении граждан РФ права голоса, а партии EKRE, Isamaa и теперь уже и Eesti 200 хотят оставить без права голоса еще и серопаспортников.
Соцдемы не хотят лишать права голоса ни одну из этих групп. Наше компромиссное предложение парламенту и партнерам по коалиции заключается в том, чтобы ввести обязанность регистрироваться для всех иностранцев, не имеющих гражданства Эстонии. Действительно в контексте этой регистрации необходимо будет заявить о том, что избиратель поддерживает основополагающие ценности эстонского общества.
Похожую процедуру приходится проходить при подаче документов на эстонское гражданство, когда заявитель должен подтвердить, что он лоялен Эстонскому государству.
Важно то, что все случаи мы будем рассматривать индивидуально. При этом каждый зарегистрировавшийся на выборы сможет проголосовать, независимо от его гражданства.
В противном случае произойдет полное лишение неграждан права голоса на местных выборах.
– И всё же, если вопрос встанет именно так – лишить всех неграждан права голоса, – соцдемы поддержат решение?
– Мы не поддерживаем изменение конституции, и это вписано в нашу программу. Наше решение – не лишать всех неграждан права голоса, а найти другой выход, предоставив возможность зарегистрироваться на выборы.
– То есть, соцдемы предлагают лишить права голоса тех, кто не поставит нужную галочку?
– Если человек не разделяет основополагающие ценности ЭР и не готов сказать, что он является частью нашего общества, то, думаю, что будет правильно, если такой человек не сможет голосовать на выборах.
– Скольких избирателей может не досчитаться столица, если неграждан не допустят к голосованию на выборах?
– Всего в Эстонии постоянно проживает около 70 000 граждан РФ, имеющих право голоса, и около 60 000 серопаспортников. Примерно по половине из них живет в Таллинне и Ида-Вирумаа. Так что лишение их права голоса в первую очередь отразится на результатах выборов в Таллинне и Ида-Вирумаа.
– Перейдем к другим темам. Немало вопросов вызывает решение об избирательном подходе к уборке снега с тротуаров. Почему двух миллионов евро хватит только на два района – центр города и Пыхья-Таллинн?
– Короткого ответа на этот вопрос нет. Отмечу, что более 60% тротуаров уже сегодня убирается городом. И это несмотря на то, что закон обязывает расчищать близлежащие тротуары владельцев недвижимости.
Новая коалиция стремится к тому, чтобы в будущем за счет города убирались все тротуары. Это позволило бы обеспечить равномерное качество уборки.
Мы договорились максимально быстро увеличить объемы уборки. И намеченное на эту зиму – это абсолютный максимум возможного. Город удвоит мощности уборки, которой будет заниматься муниципальная фирма Kadrioru park. Она расчистит дополнительно около 60 км тротуаров.
И тут пришлось выбирать, какие районы получат дополнительный ресурс. Выбор пал на центр города и Пыхья-Таллинн по двум причинам.
Во-первых, в Пыхья-Таллинне – меньше всего убираемых городом тротуаров, в том числе на магистральных улицах. Если сравнивать с Ласнамяэ, то там уже сегодня подавляющее большинство дорожек убирается за счет города.
То, что вторым приоритетом стал центр города, – это вполне естественно. Им пользуются жители всех районов, интенсивность движения здесь выше.
Такой выбор сделан на данном этапе. Следующий этап начнется уже следующей зимой. И всё будет зависеть от возможностей бюджета.
– До Ласнамяэ, если следовать вышеизложенной логике, очередь теперь дойдет в последнюю очередь?
– Районной управой Ласнамяэ уже ранее были проведены хорошие тендеры по уборке улиц. Так что ситуация там выглядит неплохо. Общая цель – прийти в конечном итоге к тому, чтобы все тротуары убирались за счет города.
– Не выпадет ли снег в этом году неожиданно?
– Он всегда приходит неожиданно. И всегда найдутся недовольные качеством уборки горожане. Причины могут быть и субъективные, и объективные – не справились партнеры города. Надеюсь, что выделение дополнительных ресурсов поможет повысить качество уборки снега.
Многое зависит и от погодных условий. Если неделю не будет прекращаться снегопад, то с такими объемами снега не справится даже вся существующая в Эстонии техника.
– Таких осечек, как минувшей весной, больше не будет?
– В тот один апрельский день, когда по всей Эстонии выпал снег, всё случилось все из-за того, что зимняя техника уже была переориентирована на летние уборочные работы. В нужный момент нужной техники просто не оказалось на месте. И к тому же многие водители уже успели сменить резину на летнюю, поэтому сложилась ненормальная ситуация.
Исключить подобные ситуации в будущем невозможно. В целом мы хотим заметно улучшить качество уборки.
– Какие задачи по ремонту и строительству дорог удалось решить за минувшие полгода?
– Завершаются начатые несколько лет назад большие проекты. Запуск трамвая в Ванасадам состоится 1 декабря. На этой неделе откроется перекресток Тонди. Улица Гонсиори уже открыта для движения, но официально объект будет открыт 1 декабря вместе с трамваем. Надеемся, что строительство нового виадука Кадака завершится досрочно.
На будущее определено три приоритета – весной начнется ремонт Петербургского шоссе (отрезка в 1,5 км – прим.ред.), это будет первый этап строительства. К 2030 году шоссе будет отремонтировано до границы города. Объект обойдется примерно в 100 млн евро. Строительство больше нельзя откладывать.
Еще два объекта связаны с европейским финансированием. Через улицы Лийвалайа, Суур-Америка и центр Кристийне будет проложена трамвайная ветка. Сам центр Кристийне планируется перестроить в мультимодальный центр общественного транспорта. Для этого потребуется перенести близлежащие железнодорожные станции. Здесь же будет находиться конечная остановка трамвая. На этот проект уйдет еще около 100 млн евро. Строительство должно завершиться к 2029 году.
К числу крупных проектов также относится трамвайная линия до Пельгулинна, или до Штромки. Строительство тоже должно завершиться к 2029 году.
– Ликвидированы ли пробки? Удалось ли хотя бы частично решить эту проблему?
– Можно ли решить эту проблему в растущем городе с населением в 460 000 человек, где 20 лет назад проживало всего 400 000 жителей? По прогнозам, в течение следующих 15 лет численность населения составит от 500 000 до 550 000 человек. Растут волости и вокруг Таллинна, что приводит к дополнительной нагрузке на наши дороги.
Мы пытаемся развивать сеть общественного транспорта, покупаем новые троллейбусы, трамваи и т.д.
Не возьмусь утверждать, что ситуация с пробками в будущем улучшится. Увы, сегодня ничего подобного не предвидится. Однако завершен целый ряд больших объектов – трамвай в Ванасадам, улица Йыэ-Пронкси, Вана-Каламая. Передвигаться в центре города стало проще.
Очевидно, что дорожное строительство на улице Лийвалайа в 2026 году серьезно уменьшит пропускную способность в центре города.
– Готов ли новый бюджет Таллинна? Зачем городу понадобился дополнительный бюджет? Это связано с необходимостью экономить?
– Два допбюджета в год – это обычная практика для Таллинна. В первом были обозначены приоритеты новой коалиции: повышение зарплат учителей, дополнительные инвестиции в сферу соцзащиты и т.д. Второй допбюджет можно назвать техническим: разные суммы перекочевали из одних граф в другие.
– Почему ряд запланированных ранее инвестиций отложен на будущее? Нет денег?
– Деньги есть. Просто строительство ряда объектов завершится в следующем году, поэтому и инвестиции отложены на будущий год.
Допбюджет также предусматривает покупку городом здания основной школы Kalamaja, которое будет приобретено у предприятия Урмаса Сыырумаа. Это позволит городу в будущем расширить школу, сэкономив городские деньги.
– Почему именно эту школу?
– Надо признать, что в Таллинне отсутствует стратегия развития образовательной сети. Город растет, ему нужно больше мест в детсадах и школах. В первую очередь – в центре и Пыхья-Таллинне.
По прогнозам, к 2030 году понадобится создать дополнительно 1200 мест в школах. Самый большой прирост населения – именно в Пыхья-Таллинне, поэтому мы и инвестируем в развитие школьной сети этого района. Кроме того, впервые за 30 лет там откроется новая школа на улице Карьямаа 18.
Основной приоритет города – сфера образования, инвестиции в строительство детсадов и школ.
– А чем вызвана необходимость покупки частной Avatud Kool?
– Это часть того же плана. Поскольку мои дети учатся в той же школе, то я не участвовал в принятии этих решений. Вчера было принято последнее решение. Логика проста – обеспечить дополнительные места в городских школах Пыхья-Таллинна. Существующую школу можно будет расширить еще на 150 мест.
– Решится ли Таллинн запретить гаджеты в школах?
– Запрещать смартфоны и гаджеты в школах мы не будем. Не считаю это эффективным. Однако проблема – серьезная.
Запретить было бы проще всего. Однако известно, что запреты далеко не всегда работают. Необходимо менять школьную культуру. Дети должны сами осознать, зачем нужно ограничить использование смартфонов.
Сегодня мы инициировали проект сотрудничества с учеными Таллиннского университета, которые помогут разработать программу поддержки школ в контексте ограничения применения смартфонов в школах.
Со следующего года в пяти столичных школах будет запущен пилотный проект, который позволит опробовать программу ученых на практике. В процесс будут вовлечены и родители.
– Сколько денег готов потратить город на исследование влияния гаджетов на учебный процесс и пилотный проект?
– На исследование город не будет тратить деньги, университет обойдется своими средствами, выделяемыми на научные проекты.
На пилотный проект в школах мы выделим в следующем году примерно 100 000 евро.
Подробнее в повторе!
- Что стоит за попыткой социал-демократов лишить неграждан права голоса особым способом?
- Почему уборку снега с тротуаров обеспечат только в двух районах?
- Какие дороги достроены? Ликвидированы ли пробки? На что хватит денег?
- Готов ли новый бюджет Таллинна? На чем столице придется экономить?
- Чем объясняются инвестиции в покупку школьных зданий?
- Решится ли Таллинн на запрет гаджетов в школах?