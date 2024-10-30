– То есть, соцдемы предлагают лишить права голоса тех, кто не поставит нужную галочку?

– Если человек не разделяет основополагающие ценности ЭР и не готов сказать, что он является частью нашего общества, то, думаю, что будет правильно, если такой человек не сможет голосовать на выборах.

– Скольких избирателей может не досчитаться столица, если неграждан не допустят к голосованию на выборах?

– Всего в Эстонии постоянно проживает около 70 000 граждан РФ, имеющих право голоса, и около 60 000 серопаспортников. Примерно по половине из них живет в Таллинне и Ида-Вирумаа. Так что лишение их права голоса в первую очередь отразится на результатах выборов в Таллинне и Ида-Вирумаа.

– Перейдем к другим темам. Немало вопросов вызывает решение об избирательном подходе к уборке снега с тротуаров. Почему двух миллионов евро хватит только на два района – центр города и Пыхья-Таллинн?

– Короткого ответа на этот вопрос нет. Отмечу, что более 60% тротуаров уже сегодня убирается городом. И это несмотря на то, что закон обязывает расчищать близлежащие тротуары владельцев недвижимости.

Новая коалиция стремится к тому, чтобы в будущем за счет города убирались все тротуары. Это позволило бы обеспечить равномерное качество уборки.