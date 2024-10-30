Какие задачи решены властями Таллинна за полгода правления? На что хватило денег? Скольких избирателей из числа неграждан может не досчитаться столица?
Студия Postimees: мэр Таллинна – о правах неграждан и уборке снега. Что происходит?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире мэр Таллинна, зампред Социал-демократической партии Евгений Осиновский. Следите за беседой в 14:15!
- Что стоит за попыткой социал-демократов лишить неграждан права голоса особым способом?
- Почему уборку снега с тротуаров обеспечат только в двух районах?
- Какие дороги достроены? Ликвидированы ли пробки? На что хватит денег?
- Готов ли новый бюджет Таллинна? На чем столице придется экономить?
- Чем объясняются инвестиции в покупку школьных зданий?
- Решится ли Таллинн на запрет гаджетов в школах?