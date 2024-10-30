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Студия Postimees: мэр Таллинна – о правах неграждан и уборке снега. Что происходит?

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Какие задачи решены властями Таллинна за полгода правления? На что хватило денег? Скольких избирателей из числа неграждан может не досчитаться столица?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире мэр Таллинна, зампред Социал-демократической партии Евгений Осиновский. Следите за беседой в 14:15!

  • Что стоит за попыткой социал-демократов лишить неграждан права голоса особым способом?  
  • Почему уборку снега с тротуаров обеспечат только в двух районах?
  • Какие дороги достроены? Ликвидированы ли пробки? На что хватит денег?
  • Готов ли новый бюджет Таллинна? На чем столице придется экономить?
  • Чем объясняются инвестиции в покупку школьных зданий?
  • Решится ли Таллинн на запрет гаджетов в школах?
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