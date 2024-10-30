История поисковых запросов пошатнула версию защиты: обвиняемая в убийстве ребенка собирала информацию о беременности

В среду конвой снова привел обвиняемую в убийстве своего ребенка и надругательстве над телом Кайри Куусемаа в хаапсалуский зал суда Пярнуского уездного суда, где старший прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Элийза Соммер продолжила представление письменных доказательств.

Если вчера адвокат Куусемаа, Роберт Сарв, утверждал, что ключевым аспектом дела является вопрос, знала ли Куусемаа о своей беременности, и приводил примеры, что некоторые женщины действительно могут не осознавать свое положение, пока не наступают роды, то прокурор представила доказательства того, что Куусемаа знала о своей беременности.