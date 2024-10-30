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История поисковых запросов пошатнула версию защиты: обвиняемая в убийстве ребенка собирала информацию о беременности

Перевод: Сергей Светлов
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Обвиняемая Кайри Куусемаа в суде.
Обвиняемая Кайри Куусемаа в суде. Фото: Tairo Lutter

Хотя одна из ключевых тактик защиты, которую использует адвокат Роберт Сарв, заключается в утверждении, что Кайри Куусемаа не знала о своей беременности, в суде выяснилось, что обвиняемая на протяжении нескольких месяцев собирала информацию о беременности и, например, домашних родах. Допрос всех свидетелей на заседании не состоялся, поскольку обвиняемой пришлось вызвать скорую помощь.

В среду конвой снова привел обвиняемую в убийстве своего ребенка и надругательстве над телом Кайри Куусемаа в хаапсалуский зал суда Пярнуского уездного суда, где старший прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Элийза Соммер продолжила представление письменных доказательств.

Если вчера адвокат Куусемаа, Роберт Сарв, утверждал, что ключевым аспектом дела является вопрос, знала ли Куусемаа о своей беременности, и приводил примеры, что некоторые женщины действительно могут не осознавать свое положение, пока не наступают роды, то прокурор представила доказательства того, что Куусемаа знала о своей беременности.

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