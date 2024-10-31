Если до сих пор чиновникам платили сверхурочные за оперативную обработку данных, то теперь нас обязали сократить расходы.

– Сколько вы сэкономите за счет отсрочки пенсионных выплат?

– Экономия составит 21 000 евро в год. Это годовая зарплата одного специалиста.

– Почему зарплату госслужащим можно выплачивать вовремя – в конце месяца, а пенсии – к 5-му числу нельзя?

– Причина в том, что пенсии выплачиваются наперед – в начале месяца за весь предстоящий период, а чиновники получают свою зарплату в конце месяца за минувший период.

– Скольких человек коснется отсрочка выплат?

– Это затронет примерно 325 000 получателей, из которых 310 000 человек получают пенсию по старости.

– Как отразится на пенсиях повышение подоходного налога? Изменится ли не облагаемый налогом пенсионный минимум?

– Установленная в этом году для пенсионеров ставка не облагаемого налогом дохода в размере 776 евро сохранится и в будущем году. На данный момент средняя пенсия в Эстонии составляет 740 евро. Таким образом, с нее не взымается подоходный налог.

С суммы, превышающей 776 евро, удерживается подоходный налог (в 2025 году ставка подоходного налога повышается с 20% до 22% – прим. ред.).

– Чрезвычайный подоходный налог в 2%, который пенсионерам придется платить с первого евро, вступит в силу через год, а именно – с 2026 года. Это означает, что в следующем году его не будут взымать с пенсий?