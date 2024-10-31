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Пенсии начнут поступать с задержкой: Департамент соцстрахования экономит на сверхурочных (2)

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  • Рост налогов на I этапе не ударит по пенсиям
  • В 2026 году изменения коснутся всех пенсий
  • Досрочные пенсии будут отменены

С нового года перечисление пенсий и других соцпособий будет задерживаться раз в квартал. Почему изменен порядок выплат? Как будут вычитать налоги с пенсий?

На вопросы rus.Postimees ответила в прямом эфире специалист отдела выплаты возмещений Департамента социального страхования Кадри Томингас

Фрагмент беседы:

– Почему с 2025 года выплаты пенсий и соцпособий могут задерживаться?

– С нового года пенсии и другие соцпособия будут выплачиваться 5-го числа каждого месяца только в том случае, если эта дата выпадает на рабочий день. Если же 5-е число приходится на выходные или национальные праздники, то выплата будет произведена в течение двух следующих рабочих дней (когда 5-е число выпадет на субботу, деньги поступят на счет к 8-му числу; если за выходными последуют праздники, пенсию перечислят еще позжеприм.ред.).

В 2025 году 5-е число выпадает на субботу или воскресенье четырежды: в январе, апреле, июле и октябре. Таким образом, выплаты будут задержаны четыре раза в течение года (раз в кварталприм.ред.).

Отсрочка выплат также распространяется на другие социальные пособия, которые поступают 5-го числа. Новые правила не повлияют на выплату семейных пособий, которые перечисляются на счета в другой день, то есть 8-го числа.

– Почему Департамент соцстрахования меняет сроки выплат? В чем польза для государства?

– Надо признать, что наша система назначения и выплаты пенсий немного устарела. Автоматическая проверка данных невозможна. 

Специалистам приходится всё контролировать вручную. И для того, чтобы не пришлось оплачивать чиновникам сверхурочную работу по субботам и воскресеньям, придется отодвинуть сроки выплаты пенсий.

Если до сих пор чиновникам платили сверхурочные за оперативную обработку данных, то теперь нас обязали сократить расходы.

– Сколько вы сэкономите за счет отсрочки пенсионных выплат?

– Экономия составит 21 000 евро в год. Это годовая зарплата одного специалиста.

– Почему зарплату госслужащим можно выплачивать вовремя – в конце месяца, а пенсии – к 5-му числу нельзя?

– Причина в том, что пенсии выплачиваются наперед – в начале месяца за весь предстоящий период, а чиновники получают свою зарплату в конце месяца за минувший период.

– Скольких человек коснется отсрочка выплат?

– Это затронет примерно 325 000 получателей, из которых 310 000 человек получают пенсию по старости.

– Как отразится на пенсиях повышение подоходного налога? Изменится ли не облагаемый налогом пенсионный минимум?

– Установленная в этом году для пенсионеров ставка не облагаемого налогом дохода в размере 776 евро сохранится и в будущем году. На данный момент средняя пенсия в Эстонии составляет 740 евро. Таким образом, с нее не взымается подоходный налог.

С суммы, превышающей 776 евро, удерживается подоходный налог (в 2025 году ставка подоходного налога повышается с 20% до 22%прим. ред.).

– Чрезвычайный подоходный налог в 2%, который пенсионерам придется платить с первого евро, вступит в силу через год, а именно – с 2026 года. Это означает, что в следующем году его не будут взымать с пенсий?

– Не будут. Данное изменение вступит в силу с 1 января 2026 года. Об этом мы проинформируем пенсионеров дополнительно.

– После апрельской индексации пенсионерам обещают добавить примерно 6%. Сколько же составит прибавка, если мы говорим о средней пенсии в 740 евро?

– На данный момент неизвестно, на сколько увеличатся пенсии. Это может быть и 1%, и 6%. Ждем новостей к марту 2025 года.

– Что случится с досрочными пенсиями в течение 2025–2026 годов?

– В 2025 году выйти на досрочную пенсию смогут только те лица, чей трудовой стаж насчитывает не менее 20 лет (раньше было достаточно 19 летприм.ред.). С 2026 года досрочные пенсии вовсе перестанут назначаться.

Уйти на досрочную пенсию можно на три года раньше наступления пенсионного возраста. При этом выплаты производятся только тем лицам, которые прекратили работать. Получать досрочную пенсию и одновременно зарплату невозможно. Нужно выбрать либо одно, либо другое.

Досрочный пенсионер, решивший выйти на работу, должен сообщить об этом в Департамент соцстрахования. Пенсионные выплаты будут приостановлены до достижения лицом пенсионного возраста. С наступлением возраста выхода на пенсию выплаты работающему пенсионеру возобновятся.

Ошибается тот, кто-то думает, что мы не узнаем, что досрочный пенсионер работает. Рано или поздно информация до нас дойдет, и тогда всё переплаченное мы востребуем обратно.

– С 2026 года досрочные пенсии перестанут назначаться. Что появится взамен?

– Можно будет оформлять гибкую пенсию. Выйти на нее можно на пять лет раньше достижения пенсионного возраста при условии, что накоплен необходимый трудовой стаж (40 летприм. ред.).

Гибкая пенсия не предполагает ограничения на работу. Получатель такой пенсии может продолжать трудиться, не рискуя лишиться выплат. То есть, за человеком сохраняется право и на пенсию, и на зарплату.

– Действительно ли в Эстонии существует более 100 видов пенсий? Почему так много?

– Раньше было еще больше. На данный момент осталось около 100 подвидов пенсий. Это наследие старых советских времен, когда в Эстонии имелось вредное производство. За эту работу назначались ранние пенсии. Существовал даже список профессий, дающих право на льготное пенсионное обеспечение.

В настоящее время условия труда стали намного лучше. Кроме того, некоторые пенсии утратили свою актуальность и больше не назначаются. Например, пенсия по нетрудоспособности переквалифицирована в пособие, которое выплачивается Кассой страхования от безработицы.

Есть в Эстонии и такие пенсии, которые получают всего несколько человек. К ним, к примеру, относятся пенсия президента и пенсия вдовы президента.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: грядут изменения в расчете и выплате пенсий?
Студия Postimees: грядут изменения в расчете и выплате пенсий? Фото: Tairo Lutter
  • С 2025 года меняются правила выплаты пенсий и соцпособий. Почему узаконены отсрочки?
  • В чем польза для государства? Сколько средств это позволит сэкономить?
  • Изменятся ли условия доставки пенсий на дом?
  • Как отразится на пенсиях повышение подоходного налога и не облагаемого налогом минимума?
  • Как будут вычитать налоги? Сколько придется отдать получателю средней пенсии?
  • Какая сумма добавится к пенсии после апрельской индексации?
  • Что меняется по части досрочных пенсий? 
  • Сможет ли досрочный пенсионер работать, получая пенсию? 
  • Сколько видов пенсий имеется в Эстонии?
  • В минувшем году почти 30 000 одиноких пенсионеров лишились дополнительного пособия в 200 евро. Сократится ли круг получателей в этом году?
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