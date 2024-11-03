Кто станет новым президентом США, выяснится уже ближайшие дни. 5 ноября завершится голосование. Никто из авторитетных экспертов не берется утверждать, кто выиграет: Дональд Трамп или Камала Харрис. Rus.Postimees поговорил с двумя неравнодушными американцами из продемократического и прореспубликанского штатов о том, как сейчас ситуация выглядит изнутри, что пугает на этот раз, как теперь говорят об Украине и кто из кандидатов был бы полезнее для Эстонии в кресле 47-го президента США.