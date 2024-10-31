Хорошая новость Когда же наконец откроется железнодорожный переезд в Тонди?

Для обеспечения безопасности при пересечении железной дороги на улице Тонди был построен новый железнодорожный туннель. Созданы новые безопасные тротуары и велосипедные дорожки, парковки, пандусы и лестницы для доступа к платформе.

«Этот проект заметно повысит качество жизни в районе: больше не нужно ждать за шлагбаумом, пока пройдет поезд – теперь можно свободно пройти или проехать через просторный тоннель. Новое уличное освещение, пешеходные переходы и отдельные дорожки для разных видов транспорта сделают повседневную жизнь людей более комфортной и безопасной», - отметил вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.

В рамках проекта было реконструировано около 300 метров улицы Тонди, а также обновлен участок улицы Котка от дома 22 до дома 44. Дополнительно были модернизированы канализационные и водопроводные сети, построены насосная станция и водоотвод, которые профинансировала компания AS Tallinna Vesi.

На улице Тонди также была обновлена трамвайная линия и стрелочный перевод. Благодаря новому, более низкому ограждению вдоль дороги теперь лучше виден исторический особняк, расположенный по адресу улица Котка, 44.

«С завтрашнего дня районы Кесклинн и Кристийне вновь соединятся, а организация движения в этом районе станет более плавной и безопасной. Мы видим, как привычные для пешеходов и велосипедистов наземные переходы через железную дорогу уходят в прошлое. Чтобы добиться более быстрого железнодорожного сообщения в будущем, мы должны быть готовы к тому, что движение, в том числе велосипедное, будет организовано под железнодорожными путями. Надеемся, что жители быстро привыкнут к этой новой системе», - прокомментировал старейшина Кесклинна Сандер Андла.

«Жители Кристийне долго ждали завершения реконструкции переезда на Тонди. Благодаря этому проекту движение по одной из ключевых транспортных артерий Таллинна стало безопаснее для всех – пешеходов, велосипедистов и автомобилистов. Обновленный переход также повышает привлекательность района Тонди, который динамично развивается», - добавила старейшина Кристийне Рената Лукк.

Заказчиком проекта выступил Департамент окружающей среды и коммунальных услуг Таллинна, строительные работы выполнила компания Leonhard Weiss AS. Общая стоимость работ составила 10 миллионов евро с учетом НСО. Проект финансировался городом Таллинном и компанией AS Tallinna Vesi.

Информацию обо всех строительных работах, проводимых в Таллинне, можно найти ЗДЕСЬ. Там же доступна подписка на уведомления о предстоящих работах.