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Тарту не собирается сносить памятник Барклаю де Толли по примеру Риги

Перевод: Сергей Светлов
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Памятник Барклаю де Толли в центре Тарту.
Памятник Барклаю де Толли в центре Тарту. Фото: Sille Annuk

Сегодня ночью демонтировали памятник российскому полководцу Михаилу Андреевичу Барклаю де Толли из парка Эспланада в центре Риги. В Тарту также установлен памятник этому полководцу. Городская управа Тарту не спешит его сносить.

В центре Тарту находится статуя Барклая де Толли, а на Ратушной площади расположен дом Барклая де Толли, известный как «Падающий дом». Кроме того, в Тарту есть памятники еще нескольким людям, связанным с Россией и русской культурой. Ночной инцидент в Риге вызывает вопросы о том, останутся ли эти памятники в Тарту или исчезнут.

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