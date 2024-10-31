Тарту не собирается сносить памятник Барклаю де Толли по примеру Риги

В центре Тарту находится статуя Барклая де Толли, а на Ратушной площади расположен дом Барклая де Толли, известный как «Падающий дом». Кроме того, в Тарту есть памятники еще нескольким людям, связанным с Россией и русской культурой. Ночной инцидент в Риге вызывает вопросы о том, останутся ли эти памятники в Тарту или исчезнут.