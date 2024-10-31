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Аукцион Активы обанкротившегося производителя витаминов вновь подешевели

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Витамины (иллюстративное фото).
Витамины (иллюстративное фото). Фото: Eero Vabamägi / Postimees

Стоимость имущества обанкротившегося производителя витаминов Medical Pharmacy Group, также известного как Meravita, продолжает снижаться.

По данным аукционного портала судебных приставов и банкротных управляющих, если в начале октября стоимость имущества Meravita оценивалась в 90 000 евро, то сейчас она опустилась до 60 000 евро.

Для сравнения: в середине июля нынешнего года начальная цена банкротного имущества Meravita составляла 400 000 евро, однако желающих приобрести его на аукционе пока не нашлось.

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