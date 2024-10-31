Экс-командиру «Русича» Воиславу Тордену предъявили обвинение в Финляндии

По версии следствия, Торден участвовал в убийстве 22 солдат ВСУ и ранении еще четырех. Также экс-командира «Русича» обвиняют в «действиях, противоречащих нормам права войны» - речь идет о методах ведения войны, а также об обращении с ранеными и убитыми солдатами противника.

Сообщается, что подозреваемый отрицает свою вину.

«Обвинения рассматриваются в Финляндии как международные преступления в соответствии с финским законодательством. Подозреваемого нельзя экстрадировать в Украину, и Финляндия обязана использовать свою уголовную юрисдикцию в первую очередь, даже по сравнению с юрисдикцией Международного уголовного суда в Гааге», - говорится в сообщении прокуратуры.

Дата рассмотрения дела будет назначена позже Хельсинкским окружным судом.

В прошлом году один из лидеров воевавшей на стороне России неонацистской диверсионно-штурмовой группы «Русич» Ян Петровский, задержанный в Финляндии, планировал запросить в стране политическое убежище.