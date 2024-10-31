МВД: законы Эстонии распространяются и на Пюхтицкий монастырь

Настоятельница Пюхтицкого Успенского ставропигиального женского монастыря игуменья Филарета пояснила в письме, что монастырь не может отказаться от ставропигиального статуса (прямого подчинения Патриарху Московскому и всея Руси), поскольку инициировать это может только руководство Русской православной церкви (РПЦ). «Таинство пострига в монашество и данные при этом обеты делают невозможным, чтобы монахини монастыря самостоятельно меняли образ своей жизни по собственному усмотрению», - подчеркнула Филарета.