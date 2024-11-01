Поделом Напавший на контролера таксист приговорен к условному сроку

В марте 2024 года агрессивный таксист в Вильянди напал на сотрудника службы парковки, сломал ему телефон, а также набросился на двух женщин, которые вмешались в конфликт.

Инцидент произошел в конце улицы Туру, таксист припарковался там, где транспортному средству парковаться запрещено.

Суд постановил, что за применение насилия в отношении представителя власти агрессивный таксист должен быть наказан четырьмя месяцами тюремного заключения.

Срок по приговору таксисту отбывать не придется, если он не совершит еще одно умышленное преступление в течение следующего года.

Помимо компенсации стоимости сломанного телефона, осужденный должен также оплатить судебные издержки в размере 1608 евро.