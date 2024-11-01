Суд приговорил таксиста, напавшего весной нынешнего года на сотрудника службы парковки в Вильянди, к четырем месяцам лишения свободы условно и обязал его возместить ущерб, причиненный поломкой телефона.
Поделом ⟩ Напавший на контролера таксист приговорен к условному сроку
В марте 2024 года агрессивный таксист в Вильянди напал на сотрудника службы парковки, сломал ему телефон, а также набросился на двух женщин, которые вмешались в конфликт.
Инцидент произошел в конце улицы Туру, таксист припарковался там, где транспортному средству парковаться запрещено.
Суд постановил, что за применение насилия в отношении представителя власти агрессивный таксист должен быть наказан четырьмя месяцами тюремного заключения.
Срок по приговору таксисту отбывать не придется, если он не совершит еще одно умышленное преступление в течение следующего года.
Помимо компенсации стоимости сломанного телефона, осужденный должен также оплатить судебные издержки в размере 1608 евро.