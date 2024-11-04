Россия требует от компании Google несколько ундециллионов рублей. Причем сумма штрафа продолжает расти в геометрической прогрессии. Наказание за блокировку YouTube-аккаунтов российской пропаганды уже превышает все накопленное богатство мира, подсчитал The Washington Post. Rus.Postimees узнал у эксперта по российскому телекому, что происходит.
В чем смысл российского штрафа в два ундециллиона рублей (10 в 36 степени) для компании Google, нам объяснил телеком-эксперт, админ профильного Telegram-канала «ЗаТелеком» Михаил Климарев.