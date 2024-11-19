В столичных русских школах, переходящих на эстоноязычное образование, появятся классы для детей с родным эстонским языком. Rus.Postimees разобрался, когда и зачем они появятся, а также почему определенная часть общества считает эту идею противоречащей реформе.
План властей Таллинна: эстонские дети пойдут в школы, где учатся русскоязычные
Вице-мэр Таллинна Алексей Яшин («Ээсти 200») признает, что в последние пять лет появилась тенденция отдавать русскоязычных детей в эстонские школы. «Пример из Ласнамяэ: эстонские гимназии Лаагна и Куристику набиты битком. Они очень популярны среди семей с неродным эстонским языком, - говорит Яшин. - Все чаще детей отдают именно в эстонские школы: в первый класс эстонской школы идет примерно на 150 детей больше, чем в так называемые школы перехода».
Но возникает ряд сложностей: преподавание ведется на эстонском, а поскольку многие детей не владеют им в совершенстве, учителям приходится переводить. А в это время эстоноязычные дети скучают и наблюдают, как другие учат язык.
Чтобы повысить популярность «школ перехода» среди двуязычных или эстоноязычных семей, Таллинн решил выбрать несколько русскоязычных школ, в которых можно было бы открыть классы для эстоноязычных детей или для детей, чей уровень эстонского соответствует уровню носителя. В таких классах дети смогут учить эстонский как родной язык и изучать другие предметы на эстонском без применения методики интегрированного изучения предмета и языка.
На данный момент в проекте задействованы шесть школ: Махтраская основная школа, Мустамяэская гуманитарная гимназия, Тынисмяэская реальная школа, Ласнамяэская русская гимназия, Таллиннская гимназия Ляэнемере и Линнамяэский русский лицей.
Как отмечает Яшин, классы будут функционировать по-разному, каждый случай рассматривается отдельно. Например, в Махтраской школе, где переход проходит довольно тяжело, в сентябре 2025 года планируется открыть класс, работающий по системе Монтессори: это метод обучения и воспитания, ориентированный на естественное развитие и любознательность ребенка.
«Такими новыми методиками, специалистами, брендингом, мы стараемся завлечь детей из двуязычных и эстоноязычных семей», - говорит Яшин.
Действовать нужно сразу
Директор Махтраской основной школы Эдгар Родиченко подтверждает, что специальный класс, который появится в следующем учебном году, уже пользуется спросом.
«Наша школа - это школа с погружением в эстонский язык для детей с родным русским языком, - говорит Родиченко. - Всех детей, готовых учиться на эстонском, мы приглашаем в класс с общегородским приемом. Самое главное здесь - поддержка семьи и готовность сотрудничать со школой».
Директор подчеркивает, что количество мест ограничено: «В первый год принимаются 20 учеников. Зачисление начнется в начале января. После этого пройдут собеседования с родителями и детьми. На данный момент уже есть большой интерес со стороны родителей. Спрос высок».
Директор Тынисмяэской реальной школы Андрей Канте подчеркивает, что при переходе важно создать подходящую образовательную среду как для тех, кто уже владеет целевым языком на уровне родного, так и для тех, кто только начинает его изучать.
«Школы способны адаптировать и дифференцировать учебный процесс, исходя из уровня владения целевым языком. Именно поэтому важно начинать уже сейчас, не дожидаясь благоприятных условий. Мы учли возможные риски и преимущества создания такого класса и будем постепенно воплощать в жизнь концепцию единой школы», - сказал Канте.
Однако директор не спешит утверждать, что из желающих отдать ребенка в подобный класс сразу выстроится очередь. По его словам, говорить о прогнозах пока рано.
«Тенденции нам известны, но наша школа на протяжении многих лет предлагала хорошее образование и мы намерены сохранять эту планку в новых условиях, - говорит директор. - Реформа вывела все школы из зоны комфорта. Эстоноязычные школы ищут подходы к обучению русскоязычных учеников, а школы, переходящие на эстонский язык, разрабатывают концепцию преподавания эстонского как родного. Я уверен, что все школы со временем адаптируются и смогут предлагать хорошее образование, независимо от домашнего языка учащихся».
По словам вице-мэра, все директора вышеупомянутых школ говорят, что идея разумная, но воплотить ее в жизнь нелегко: «В Линнамяэском русском лицее мы, скорее всего, не сможем воплотить идею в сентябре 2025 года, мы нацелены все-таки на 2026 год. То есть в следующем сентябре мы начнем с названных пяти школ».
Яшин отмечает, что это будут классы общегородского приема, а значит родители могут добровольно ходатайствовать о зачислении ребенка в специальный класс. Направлять ребенка в такой класс по месту жительства город не будет.
Директор Лаагнаской гимназии: чаще дети общаются с носителями своего родного языка
Гимназия Лаагна - одна из тех таллиннских эстонских школ, куда предпочитают отдавать русскоязычных детей. По сути, школа стала смешанной: по словам ее директора Урмаса Садама, русскоязычных и эстоноязычных детей в школе примерно поровну. И, судя по всему, дети в ней вполне уживаются, но все же предпочитают общаться со «своими».
«Мы немного обеспокоены тем, что дети с русским родным языком чаще общаются с русскоязычными сверстниками, а дети с эстонским родным языком - с эстоноязычными. Можно сказать, что этого следовало ожидать, но мы справляемся.
Мы работаем над тем, чтобы при обучении детей с низким уровнем владения языком учителя не уделяли меньше внимания эстоноязычным детям. Для этого есть свои методики. Мы изучаем методику интегрированного языкового и предметного обучения (эст. - LAK или lõimitud aine- ja keeleõpe), которая поддерживает всех детей», - говорит Садам.
Не все в восторге от этой идеи
Тем не менее, рады этой инициативе далеко на все. Так, например, бизнесвумен и колумнистка Трийн Терамяэ опубликовала пост в Facebook, где назвала открытие классов для эстоноязычных детей в школах перехода «русификацией».
Однако Яшин считает, что это вопрос мировоззрения: «В эстонском обществе есть меньшинство радикально настроенных людей, которые считают, что дети с разными родными языками не могут находиться в одном помещении. Я так считаю: эти самые классы с общегородским приемом добровольны, никого туда в обязательном порядке не загонят».
Вице-мэр не видит в этом никакой проблемы, поскольку город ничего не навязывает. «Извините, но ребенок может девять лет ходить в школу, где нет ни одного иноязычного человека, а потом он попадает в другие образовательные учреждения или на рынок труда, а там таких людей полно. И что? Тогда возникает какая-то проблема? Я думаю, что это вопрос мировоззрения. Профессионально и методически такой вопрос не встает», - заявяил Яшин.
Ничего страшного в этой инициативе не видит и бывший министр образования Тынис Лукас («Отечество»).
«Что касается школ, где проводится реформа, то если в этих специальных классах будут учиться эстоноязычные дети на добровольной основе, то почему бы и нет? - говорит он. - Я принимал участие в коалиционных переговорах, и там обговаривалось, что у эстоноязычных родителей спрашивают об их предпочтения, у них есть право на место в эстонской школе. Если же они ходатайствуют о месте в школе, где проводится реформа и это их личное желание, то никто не может им этого запретить».
Лукас подчеркивает, что не знаком с планом городских властей: «Однако, если речь действительно идет о классах, в которых эстоноязычные дети будут учиться добровольно, и город не будет их туда направлять по месту жительства, то я не вижу в этом ничего плохого».
По его словам, проблемой сейчас является скорее то, что в некоторых эстонских столичных школах учатся дети, которые в недостаточной степени владеют эстонским, что затрудняет процесс обучения.
«Я поддерживаю единственно мыслимую методику, согласно которой во время перехода классы комплектуются по уровню языковой подготовки. И прежде всего так должно быть в эстонских школах, где образовалось большинство учеников с неродным эстонским, - говорит Лукас и добавляет, что в таких школах родители чувствуют, что их дети не в полной мере находятся в эстоноязычной среде. - То есть, в эстонских школах следует создать отдельные подготовительные классы для тех, кто не владеет эстонским на достаточном уровне».