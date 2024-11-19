План властей Таллинна: эстонские дети пойдут в школы, где учатся русскоязычные

«Такими новыми методиками, специалистами, брендингом, мы стараемся завлечь детей из двуязычных и эстоноязычных семей», - говорит Яшин.

Действовать нужно сразу

Эдгар Родиченко. Фото: Postimees

Директор Махтраской основной школы Эдгар Родиченко подтверждает, что специальный класс, который появится в следующем учебном году, уже пользуется спросом.

«Наша школа - это школа с погружением в эстонский язык для детей с родным русским языком, - говорит Родиченко. - Всех детей, готовых учиться на эстонском, мы приглашаем в класс с общегородским приемом. Самое главное здесь - поддержка семьи и готовность сотрудничать со школой».

Директор подчеркивает, что количество мест ограничено: «В первый год принимаются 20 учеников. Зачисление начнется в начале января. После этого пройдут собеседования с родителями и детьми. На данный момент уже есть большой интерес со стороны родителей. Спрос высок».

Андрей Канте. Фото: Tairo Lutter

Директор Тынисмяэской реальной школы Андрей Канте подчеркивает, что при переходе важно создать подходящую образовательную среду как для тех, кто уже владеет целевым языком на уровне родного, так и для тех, кто только начинает его изучать.

«Школы способны адаптировать и дифференцировать учебный процесс, исходя из уровня владения целевым языком. Именно поэтому важно начинать уже сейчас, не дожидаясь благоприятных условий. Мы учли возможные риски и преимущества создания такого класса и будем постепенно воплощать в жизнь концепцию единой школы», - сказал Канте.

Однако директор не спешит утверждать, что из желающих отдать ребенка в подобный класс сразу выстроится очередь. По его словам, говорить о прогнозах пока рано.

«Тенденции нам известны, но наша школа на протяжении многих лет предлагала хорошее образование и мы намерены сохранять эту планку в новых условиях, - говорит директор. - Реформа вывела все школы из зоны комфорта. Эстоноязычные школы ищут подходы к обучению русскоязычных учеников, а школы, переходящие на эстонский язык, разрабатывают концепцию преподавания эстонского как родного. Я уверен, что все школы со временем адаптируются и смогут предлагать хорошее образование, независимо от домашнего языка учащихся».