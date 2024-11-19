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План властей Таллинна: эстонские дети пойдут в школы, где учатся русскоязычные

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Школа. Иллюстративное фото
Школа. Иллюстративное фото Фото: Kadrs no "Bez tabu" video

В столичных русских школах, переходящих на эстоноязычное образование, появятся классы для детей с родным эстонским языком. Rus.Postimees разобрался, когда и зачем они появятся, а также почему определенная часть общества считает эту идею противоречащей реформе.

Вице-мэр Таллинна Алексей Яшин («Ээсти 200») признает, что в последние пять лет появилась тенденция отдавать русскоязычных детей в эстонские школы. «Пример из Ласнамяэ: эстонские гимназии Лаагна и Куристику набиты битком. Они очень популярны среди семей с неродным эстонским языком, - говорит Яшин. - Все чаще детей отдают именно в эстонские школы: в первый класс эстонской школы идет примерно на 150 детей больше, чем в так называемые школы перехода». 

Но возникает ряд сложностей: преподавание ведется на эстонском, а поскольку многие детей не владеют им в совершенстве, учителям приходится переводить. А в это время эстоноязычные дети скучают и наблюдают, как другие учат язык.

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Чтобы повысить популярность «школ перехода» среди двуязычных или эстоноязычных семей, Таллинн решил выбрать несколько русскоязычных школ, в которых можно было бы открыть классы для эстоноязычных детей или для детей, чей уровень эстонского соответствует уровню носителя. В таких классах дети смогут учить эстонский как родной язык и изучать другие предметы на эстонском без применения методики интегрированного изучения предмета и языка.

На данный момент в проекте задействованы шесть школ: Махтраская основная школа, Мустамяэская гуманитарная гимназия, Тынисмяэская реальная школа, Ласнамяэская русская гимназия, Таллиннская гимназия Ляэнемере и Линнамяэский русский лицей. 

Как отмечает Яшин, классы будут функционировать по-разному, каждый случай рассматривается отдельно. Например, в Махтраской школе, где переход проходит довольно тяжело, в сентябре 2025 года планируется открыть класс, работающий по системе Монтессори: это метод обучения и воспитания, ориентированный на естественное развитие и любознательность ребенка.

«Такими новыми методиками, специалистами, брендингом, мы стараемся завлечь детей из двуязычных и эстоноязычных семей», - говорит Яшин.

Действовать нужно сразу

Эдгар Родиченко.
Эдгар Родиченко. Фото: Postimees

Директор Махтраской основной школы Эдгар Родиченко подтверждает, что специальный класс, который появится в следующем учебном году, уже пользуется спросом.

«Наша школа - это школа с погружением в эстонский язык для детей с родным русским языком, - говорит Родиченко. - Всех детей, готовых учиться на эстонском, мы приглашаем в класс с общегородским приемом. Самое главное здесь - поддержка семьи и готовность сотрудничать со школой».

Директор подчеркивает, что количество мест ограничено: «В первый год принимаются 20 учеников. Зачисление начнется в начале января. После этого пройдут собеседования с родителями и детьми. На данный момент уже есть большой интерес со стороны родителей. Спрос высок».

Андрей Канте. 
Андрей Канте. Фото: Tairo Lutter

Директор Тынисмяэской реальной школы Андрей Канте подчеркивает, что  при переходе важно создать подходящую образовательную среду как для тех, кто уже владеет целевым языком на уровне родного, так и для тех, кто только начинает его изучать.

«Школы способны адаптировать и дифференцировать учебный процесс, исходя из уровня владения целевым языком. Именно поэтому важно начинать уже сейчас, не дожидаясь благоприятных условий. Мы учли возможные риски и преимущества создания такого класса и будем постепенно воплощать в жизнь концепцию единой школы», - сказал Канте.

Однако директор не спешит утверждать, что из желающих отдать ребенка в подобный класс сразу выстроится очередь. По его словам, говорить о прогнозах пока рано. 

«Тенденции нам известны, но наша школа на протяжении многих лет предлагала хорошее образование и мы намерены сохранять эту планку в новых условиях, - говорит директор. - Реформа вывела все школы из зоны комфорта. Эстоноязычные школы ищут подходы к обучению русскоязычных учеников, а школы, переходящие на эстонский язык, разрабатывают концепцию преподавания эстонского как родного. Я уверен, что все школы со временем адаптируются и смогут предлагать хорошее образование, независимо от домашнего языка учащихся».

По словам вице-мэра, все директора вышеупомянутых школ говорят, что идея разумная, но воплотить ее в жизнь нелегко: «В Линнамяэском русском лицее мы, скорее всего, не сможем воплотить идею в сентябре 2025 года, мы нацелены все-таки на 2026 год. То есть в следующем сентябре мы начнем с названных пяти школ».

Яшин отмечает, что это будут классы общегородского приема, а значит родители могут добровольно ходатайствовать о зачислении ребенка в специальный класс. Направлять ребенка в такой класс по месту жительства город не будет.

Директор Лаагнаской гимназии: чаще дети общаются с носителями своего родного языка

Урмас Садам с учениками и школьным персоналом.
Урмас Садам с учениками и школьным персоналом. Фото: Teele Toova

Гимназия Лаагна - одна из тех таллиннских эстонских школ, куда предпочитают отдавать русскоязычных детей. По сути, школа стала смешанной: по словам ее директора Урмаса Садама, русскоязычных и эстоноязычных детей в школе примерно поровну. И, судя по всему, дети в ней вполне уживаются, но все же предпочитают общаться со «своими».

«Мы немного обеспокоены тем, что дети с русским родным языком чаще общаются с русскоязычными сверстниками, а дети с эстонским родным языком - с эстоноязычными. Можно сказать, что этого следовало ожидать, но мы справляемся.

Мы работаем над тем, чтобы при обучении детей с низким уровнем владения языком учителя не уделяли меньше внимания эстоноязычным детям. Для этого есть свои методики. Мы изучаем методику интегрированного языкового и предметного обучения (эст. - LAK или lõimitud aine- ja keeleõpe), которая поддерживает всех детей», - говорит Садам.

Не все в восторге от этой идеи

Тем не менее, рады этой инициативе далеко на все. Так, например, бизнесвумен и колумнистка Трийн Терамяэ опубликовала пост в Facebook, где назвала открытие классов для эстоноязычных детей в школах перехода «русификацией».

Однако Яшин считает, что это вопрос мировоззрения: «В эстонском обществе есть меньшинство радикально настроенных людей, которые считают, что дети с разными родными языками не могут находиться в одном помещении. Я так считаю: эти самые классы с общегородским приемом добровольны, никого туда в обязательном порядке не загонят».

Вице-мэр не видит в этом никакой проблемы, поскольку город ничего не навязывает. «Извините, но ребенок может девять лет ходить в школу, где нет ни одного иноязычного человека, а потом он попадает в другие образовательные учреждения или на рынок труда, а там таких людей полно. И что? Тогда возникает какая-то проблема? Я думаю, что это вопрос мировоззрения. Профессионально и методически такой вопрос не встает», - заявяил Яшин. 

Ничего страшного в этой инициативе не видит и бывший министр образования Тынис Лукас («Отечество»).

«Что касается школ, где проводится реформа, то если в этих специальных классах будут учиться эстоноязычные дети на добровольной основе, то почему бы и нет? - говорит он. - Я принимал участие в коалиционных переговорах, и там обговаривалось, что у эстоноязычных родителей спрашивают об их предпочтения, у них есть право на место в эстонской школе. Если же они ходатайствуют о месте в школе, где проводится реформа и это их личное желание, то никто не может им этого запретить».

Лукас подчеркивает, что не знаком с планом городских властей: «Однако, если речь действительно идет о классах, в которых эстоноязычные дети будут учиться добровольно, и город не будет их туда направлять по месту жительства, то я не вижу в этом ничего плохого».

По его словам, проблемой сейчас является скорее то, что в некоторых эстонских столичных школах учатся дети, которые в недостаточной степени владеют эстонским, что затрудняет процесс обучения. 

«Я поддерживаю единственно мыслимую методику, согласно которой во время перехода классы комплектуются по уровню языковой подготовки. И прежде всего так должно быть в эстонских школах, где образовалось большинство учеников с неродным эстонским, - говорит Лукас и добавляет, что в таких школах родители чувствуют, что их дети не в полной мере находятся в эстоноязычной среде. - То есть, в эстонских школах следует создать отдельные подготовительные классы для тех, кто не владеет эстонским на достаточном уровне».

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