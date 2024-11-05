Премьер Израиля уволил министра обороны: в нескольких городах начались протесты

Решение связано с потерей доверия к Галанту за последние месяцы, заявил Нетаньяху во вторник, 5 ноября.

По словам главы израильского правительства, военное время требует полного доверия между премьер-министром и министром обороны. «Если в первые месяцы кампании у нас было такое доверие и мы многого добились, то в последние месяцы, к сожалению, это доверие между мной и министром обороны оказалось подорванным», - пояснил Нетаньяху.

Преемником Галанта на посту главы Минобороны Израиля стал Исраэль Кац, возглавлявший министерство иностранных дел, а главой МИД назначен министр без портфеля Гидеон Саар. После объявления о своей отставке Галант выступил с собственным заявлением и сообщил, что «безопасность Израиля остается миссией всей его жизни». В 2023 году Нетаньяху уже увольнял Галанта и через две недели вновь восстановил его в должности.

Из-за отставки министра начались протесты

Уже через полчаса после объявления об отставке в центре Тель-Авива начали собираться демонстранты. Около сотни человек спустились на шоссе Аялон, перекрыв движение транспорта в южном направлении.

Протестующие стали собираться и в Иерусалиме, пишет The Times of Israel.

«Гаарец» сообщает, что в Тель-Авиве «тысячи» протестующих, в Хайфе - «сотни», еще около 70 человек вышли на улицы в городе Беэр-Шева.

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Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену ХАМАС остаются 97 израильтян. По сведениям ЦАХАЛ, не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 43 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение «Хезболлах», признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. «Хезболлах» регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. Во второй половине сентября Израиль объявил о проведении против этой группировки «упреждающей военной операции».