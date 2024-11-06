Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками, не скрывая своей радости от возможной победы в выборах президента США. Его речь я прямом эфире транслировали ведущие СМИ мира. Об Украине Трамп не сказал ни слова. Но сказал о России и войне. Rus.Postimees публикует выступление Трампа с небольшими сокращениями по трансляции «Настоящего времени».
Трамп вышел к сторонникам: «Нам придется закрыть границы. Я не хочу начинать войны»
Я хочу всех поблагодарить. Наши друзья, все наши друзья, их тысячи. Невероятное движение. Такого движения никогда не видела история. Если честно, это величайшее политическое движение нашей страны и, наверное, всего мира. А теперь мы поднимаемся на новую высоту.
Мы поможем нашей стране залечить свои раны. Наша страна нуждается в помощи. Очень нуждается.
Мы исправим ситуацию на наших границах. Мы сделаем все как надо в нашей стране. Мы сегодня сделали историю, и на это есть причина. Мы преодолели препятствия, которые казались невероятно сложными многим. Посмотрите, что произошло. Невероятная политическая вещь! Это политическая победа, которую наша страна еще не знала!
Я хочу поблагодарить американский народ за величайшую честь, за избрание 47-го президента, который был 45-м. Говорю каждому гражданину, я буду сражаться за вас, за вашу семью. Каждый день. Я сделаю все возможное до последнего дыхания. Я не успокоюсь, пока мы не создадим сильную, процветающую Америку, которую заслуживают наши дети, которую заслуживаете вы. Настанет золотой век Америки!
Великолепная победа американского народа. Она даст нам возможность сделать Америку снова великой.
Мы победили в колеблющихся штатах: Северная Каролина, Джорджия, Пенсильвания, Висконсин. Мы побеждаем в Мичигане, Аризоне, Неваде, Аляске.
Мы наберем, скорее всего, 315 голосов выборщиков.
И не было другого пути. Многие каналы объявили о нашей победе. Не знаю точно, кто это сделал первым.
Мы набрали и 315 голосов! За нас проголосовало большинство американского народа.
И это очень важно. Это прекрасное ощущение. Ощущение любви в этом зале. В этом огромном зале. Невероятные люди, стоящие рядом со мной. Они прошли весь этот путь со мной.
Вы будете гордиться тем, как вы проголосовали. Вы когда-нибудь вспомните этот день. И скажете: «Это был самый главный день в моей жизни. Когда я проголосовал за этих людей. За нашего президента».
Потрясающие люди перед вами. Америка предоставила нам мощный мандат. Контроль за ситуацией в Сенате. Среди прочего в Монтане в Сенатской гонке. В Неваде, в Техасе, в Огайо, в Мичигане, в Висконсине, в Пенсильвании. Мы победили везде!
Победила MAGA движение (Make America Great Again - прим.ред.)!.
Мы боролись за каждого. Выступали перед публикой. Иногда по несколько раз в день. Никто не ожидал такой победы. Никто.
Еще раз хочу поблагодарить всех вас за это. На вашей стороне прекрасные сенаторы. Новые сенаторы. Мы сохраним контроль и за Палатой представителей. Так же, как за Сенатом. Я хочу поблагодарить Майкла Джонсона (спикер Палаты представителей с октября 2023 года - прим.ред.). Он прекрасно справляется со своими обязанностями. Потрясающе.
Я хочу поблагодарить свою жену Меланию. Мою красивую жену. Первую леди. Которая, кстати, опубликовала сейчас бестселлер. Книга на первом месте в нашей стране по продажам. Она работала над этим изо всех сил. Она сделает все, чтобы помогать людям. Я хочу поблагодарить ее.
Благодарю всю свою семью. Моих замечательных детей. Они на самом деле замечательные. Наверное, все думают, что их дети самые лучшие на свете. И это хорошо, когда у тебя есть такое ощущение. Дон, Эрик, Иванка, Тиффани, Бэрон, Лара, Джерад, Кимберли, Майкл. Я благодарю всех вас.
Моего отца. Мать Мелании. Она была потрясающей женщиной. Красавица внутри и снаружи. Замечательная женщина.
Я хотел бы поздравить, а теперь я могу сказать, со всей прямотой, нашего замечательного вице-президента. И его замечательную жену.
Камера показывает Джей ди Венса с супругой
Он никогда не сдается. Я послал его к нашему врагу. На некоторые телеканалы, которые выступали против нас. Я говорю, надо выступить перед ними. Он говорит: «Пожалуйста, выбирайте на какой канал». Это единственный человек, который способен на такое. Он просто там уничтожил всех, буквально уничтожил всех наших врагов.
Джей ди Венс: Господин президент, спасибо за то, что пригласили меня в это удивительное путешествие. Мы только что стали свидетелем самого великого политического возвращения в историю. И под руководством президента Трампа мы будем бороться за ваши мечты, за будущее ваших детей. А теперь мы возглавим самое великое экономическое возвращение. Спасибо.
Оказалось все-таки, что он неплохой выбор (показывая на Венса - прим.ред.).
Вначале меня критиковали, но я знал, что это первоклассные мозги. Теперь у нас будет впереди четыре прекрасных года. Это самая лучшая страна в мире. Нам нужно просто немного потрудиться.
Нам придется, во-первых, закрыть границы. Нам придется выдворить людей из границ. Они, конечно, могут вернуться, если захотят, если только они вернутся законным путем.
Все на этой сцене - прекрасные люди. И у нас теперь есть восходящая звезда. Ее зовут Илон (Маск - прим.ред.). Он - удивительный человек. Две недели он провел в Филадельфии в разных частях. Вы знаете, что он две недели назад запустил ракету.
Я видел, как ракета возвращалась. Когда она стартовала, была очень красивой. Когда вернулась, она обгорела. Я спросил, что случилось. Он сказал, не можем изобрести краску, которая бы выдержала такие высокие температуры. Но ракета вернулась.
22 этажа высотой! Ракета вернулась. Я сказал, Боже мой, это по причине только Илона.
Я наблюдал за тем, как приземлялась эта ракета. Я сначала подумал, что я на съемках фильма. Положил трубку на бок и наблюдал за приземлением в течение 45 минут. Сначала мне показалось, что ракета что-то собьет. А потом она постепенно заглушала двигатели и мягко-мягко присела. Приземлилась так, как будто вы кладете ребенка в кроватку. И я потом сказал, Илон, кому еще это по плечу? Кто может справиться с такой задачей? Россия? Нет. Китай? Нет. Только ты.
Я сказал: «Илон, я тебя люблю». А потом мы столкнулись с трагическим ураганом, который прошелся по Северной Каролине. Поля превратились в озера… И жители Северной Каролины обращались ко мне и просили, чтобы я поговорил с Илоном Маском, для того, чтобы тот предоставил им Старлинк - мобильный интернет. Потому что инфраструктура была полностью разрушена. Я обратился к Илону Маску и сказал, у тебя есть что-то, что называется Старлинк? Что это такое? Он сказал, это такая коммуникационная система.
Так вот, я ему сказал, что такая система нужна в Северной Каролине. Вы знаете, он так быстро все обеспечил, просто глазом не успели мокнуть. Это супергений.
Вы знаете, нам нужно защищать наших гениев. У нас их не так много.
Этот день навсегда останется в нашей памяти. Американский народ вновь обрел власть в собственной стране. Я хочу сказать, что здесь не все, кто работали изо всех сил. Фантастические личности. Роберт Ф. Кеннеди. Он поможет сделать Америку снова здоровой. Потрясающий человек. Я говорю это серьезно.
Мы поможем ему изменить многое. Я ему говорю: «Бобби, нефть оставь за мной. У нас столько жидкого золота под ногами. Больше, чем в Саудовской Аравии. Больше, чем в России. Бобби, не думай касаться моего жидкого золота. Все остальное, пожалуйста, занимайся, чем хочешь».
Мы заплатим наши долги. Мы снизим налоги. Мы можем сделать то, что другие просто не в состоянии сделать. В Китае нет того, что есть у нас. Ни у кого нет.
Какой народ. Потрясающий народ. Наверное, это самое главное.
Это компания имела исторический характер. Мы построили коалицию. Самую широкую. Самую мощную. Такой коалиции не было в американской истории. Мужчины и женщины в городах и в селениях. И все они помогали нам. Подумайте об этом, оглядываясь назад. Ничего подобного мы не видели раньше.
К нам пришли профсоюзы, непрофсоюзы, арабы, американцы арабского происхождения, азиатского происхождения, белые. Историческая коалиция! Граждане Соединенных Штатов разного происхождения.
Но все мы боролись за здравый смысл. Потому что мы партия здравого смысла. Нам нужна граница. Нам нужна безопасность. Жизнь. Личное образование для наших детей. Нужны вооруженные силы. И нам даже не нужно пользоваться ими. Раньше при мне у нас не было войн. Мы воевали только с ИГИЛом. И быстро расправились с ними.
Я не хочу начинать войны позже. Я хочу держаться от них подальше.
Это победа демократии и свободы. Вместе мы добьемся реализации величественной судьбы американского народа. Все это для наших людей.
Вчера я последний раз выступал на митинге. Больше никогда этого не повторится. Это был последний митинг. По-моему, в общей сложности было около 900 митингов. 900 выступлений перед сторонниками. Это очень много. И многие сказали: «Неужели это последний раз?»
Теперь мы будем заниматься еще более важными делами. Эти митинги были нужны для того, чтобы добиться сегодняшнего дня. Когда мы по-настоящему поможем нашей стране. Наша страна будет лучше. Такой она еще никогда не была.
Многие говорят мне, что Бог пощадил мою жизнь по какой-то причине. Причина в том, что мы должны спасти нашу страну, восстановить Америку, восстановить ее величие. И теперь мы вместе с вами выполним эту миссию.
Это будет нелегко, но я использую всю свою энергию. Эти последние капли. Весь боевой дух, на который я способен. Я оправдаю доверие, которым вы заставили меня заниматься этой работой. Самой важной работой в мире. Как и в первый срок своего прибывания на посту. Я сделаю все.
Буду управлять согласно данным обещаниям, которые надо выполнить. И ничто не остановит меня. Ничто не помешает мне выполнить свои обещания.
Мы сделаем Америку процветающей, мощной. Я прошу всех наших граждан, весь народ присоединится ко мне. Идти вместе со мной. Настало время сбросить в сторону разногласия и противоречия последних четырех лет. Настало время объединиться.
Мы сделаем все возможное. Нужно пытаться изо всех сил. И все это произойдет.
Успех объединит нас. Я убедился в этом, что это возможно во время первого президента. Я увидел, как люди объединяются.
Фактор объединения - это общий успех. Мы начнем с того, чтобы поставить Америку на первое место. Мы забыли об этом. По крайней мере, какое-то время не вспоминали об этом.
Мы сделаем страну великой для всех американцев. Еще раз говорю, у меня величайшая честь, что Вы выбрали меня.
Я не подведу Вас, американцы. У нас будущее прекрасное. Более безопасное.
Более сильная страна.
Боже, благослови Вас всех. Боже, благослови Америку.
Спасибо. Благодарю всех. Благодарю.
Запись выступления доступна здесь:
Rus.Postimees продолжает следить за выборами в США в специальнм блоге.