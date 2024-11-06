Трамп вышел к сторонникам: «Нам придется закрыть границы. Я не хочу начинать войны»

Нам придется, во-первых, закрыть границы. Нам придется выдворить людей из границ. Они, конечно, могут вернуться, если захотят, если только они вернутся законным путем.

Все на этой сцене - прекрасные люди. И у нас теперь есть восходящая звезда. Ее зовут Илон (Маск - прим.ред.). Он - удивительный человек. Две недели он провел в Филадельфии в разных частях. Вы знаете, что он две недели назад запустил ракету.

Я видел, как ракета возвращалась. Когда она стартовала, была очень красивой. Когда вернулась, она обгорела. Я спросил, что случилось. Он сказал, не можем изобрести краску, которая бы выдержала такие высокие температуры. Но ракета вернулась.

22 этажа высотой! Ракета вернулась. Я сказал, Боже мой, это по причине только Илона.

Я наблюдал за тем, как приземлялась эта ракета. Я сначала подумал, что я на съемках фильма. Положил трубку на бок и наблюдал за приземлением в течение 45 минут. Сначала мне показалось, что ракета что-то собьет. А потом она постепенно заглушала двигатели и мягко-мягко присела. Приземлилась так, как будто вы кладете ребенка в кроватку. И я потом сказал, Илон, кому еще это по плечу? Кто может справиться с такой задачей? Россия? Нет. Китай? Нет. Только ты.

Илон Маск выступает на предвыборном митинге трампистов, Нью-Йорк, 27 октября 2024 года. Фото: AP / Scanpix