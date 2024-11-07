– Планирует ли Eesti Gaas повышать тарифы в ближайшее время?

– Сейчас точно нет. Цены в ноябре и декабре не изменятся.

– Eesti Gaas активно действует на польском энергорынке. Что вам это дает?

– На польский рынок мы пришли уже пару лет назад. Сначала просто продавали газ. Если в Эстонии объем рынка газа составляет четыре тераватт/ часов, то в Польше – 200 тераватт/ часов, то есть в 50 раз больше. Сейчас мы еще приобрели фирму, владеющую газотрассами и продающую газ. Это позволит нарастить объемы газа.

Наша цель – стать больше и весомее. Когда нынешний собственник приобрел Eesti Gaas, мы занимались бизнесом только в Эстонии. Затем продвинусь на рынок Латвии, Финляндии, Литвы и Польши. У нас уже появились первые сделки в Германии.

Укрупнение – это нормальная стратегия, позволяющая остаться в живых и зарабатывать прибыль. Если в Эстонии это невозможно, то нужно действовать за рубежом.

– Какая польза от всего этого для потребителя в Эстонии? Отразятся ли ваши успехи на цене газа в нашей стране?

– Eesti Gaas входит в состав биржевой компании Infortar. Это означает, что желающие могут заработать на акциях Infortar. Кроме того, укрупнение компании позволяет увеличивать объемы закупок, в результате чем наше слово на переговорах с поставщиками газа становится более весомым.