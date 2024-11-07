Готова ли Эстония к зиме? Закуплен ли газ? Можно ли рассчитывать на стабильность цен в зимнем отопительном сезоне? Что нового на рынке электроэнергии?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире член правления Eesti Gaas Рауль Котов.
Выдержки из беседы:
– Готова ли Эстония к отопительному сезону? Закуплен ли в достаточном объеме газ?
– И Эстония, и Eesti Gaas к зиме готовы. Имеющиеся договоры покрывают все обязательства Eesti Gaas как внутри страны, так и за ее пределами: у нас есть запасы газа в хранилищах Латвии, Польши и Германии. Кроме того, не стоит забывать о возможности поставок газа через терминалы в Инкоо и Клайпеде. Мы уверены, что этой зимой справимся.
– Означает ли это, что можно спать спокойно? Стабильные цены на газ гарантированы?
– Цены зависят не только от наличия газа в резервуарах, но и от ситуации на биржах в Европе. Мы уже видим прогноз до конца следующего года, который показывает примерно тот же уровень цен: около 40 евро за мегаватт/час. Так что стабильность присутствует как минимум в прогнозах.
– Стоит ли переключаться на фиксированные пакеты с учетом стабильных прогнозов?
– Если кто-то хочет быть уверен в завтрашнем дне, могу посоветовать зафиксировать цены на год-два. Например, я у себя дома уже в августе зафиксировал цену на год вперед, и теперь могу спать спокойно.
В определенным смысле от скачков цен защищает и гибкий пакет, в котором мы стараемся удерживать цены на относительно ровном уровне.
– Планирует ли Eesti Gaas повышать тарифы в ближайшее время?
– Сейчас точно нет. Цены в ноябре и декабре не изменятся.
– Eesti Gaas активно действует на польском энергорынке. Что вам это дает?
– На польский рынок мы пришли уже пару лет назад. Сначала просто продавали газ. Если в Эстонии объем рынка газа составляет четыре тераватт/ часов, то в Польше – 200 тераватт/ часов, то есть в 50 раз больше. Сейчас мы еще приобрели фирму, владеющую газотрассами и продающую газ. Это позволит нарастить объемы газа.
Наша цель – стать больше и весомее. Когда нынешний собственник приобрел Eesti Gaas, мы занимались бизнесом только в Эстонии. Затем продвинусь на рынок Латвии, Финляндии, Литвы и Польши. У нас уже появились первые сделки в Германии.
Укрупнение – это нормальная стратегия, позволяющая остаться в живых и зарабатывать прибыль. Если в Эстонии это невозможно, то нужно действовать за рубежом.
– Какая польза от всего этого для потребителя в Эстонии? Отразятся ли ваши успехи на цене газа в нашей стране?
– Eesti Gaas входит в состав биржевой компании Infortar. Это означает, что желающие могут заработать на акциях Infortar. Кроме того, укрупнение компании позволяет увеличивать объемы закупок, в результате чем наше слово на переговорах с поставщиками газа становится более весомым.
– А как поведут себя нынешней зимой цены на электричество, которым вы торгуете уже более 10 лет?
– По сравнению с прошлым годом ситуация даже немного улучшилась. Если в нынешних прогнозах стоимость электричества для населения составляет 11–12 центов за киловатт/ час с учетом налогов, то в прошлом году она составляла 12–13 центов за киловатт/ час.
Однако цены на январь или февраль предсказать невозможно. Мы надеемся, что они сохранятся на прежнем уровне.
– По оценке эксперта Райво Варе, рынок электроэнергии не свободен, а спекулятивен. Это по этой причине цены на электричество в Эстонии иногда бывают вдвое дороже, чем в Финляндии и Швеции?
– Не соглашусь с этим мнением. Цены на электричество – не спекулятивные, а рыночные. Таковы правила торговли электроэнергией. Цена формируется в зависимости от объемов продаж и потребления.
К сожалению, Эстония сильно зависит от получаемой из Финляндии и Латвии электроэнергии, а также от силы ветра, исправности кабелей между Эстонией и Финляндией.
Конечно, в будущем Эстонии нужны новые электростанции. Не случайно, что Elering проводит тендер на создание резервных мощностей. Мы изучаем возможность участия в этом проекте.
– Что принесет отсоединение Эстонии от российских электросетей, намеченное на февраль?
– Эстонии придется найти возможности для поддержания нужной частоты. Elering должен будет точно знать, как обеспечить резервные мощности.
Что касается потребителей, то больших изменений этой зимой еще не будет. Изначально Elering планировал добавить для потребителей и продавцов электроэнергии плату в 5 евро за мегаватт/ час за поддержание баланса. Сейчас это решение отложено до июля.
– Однако ответа на вопрос, за чей счет будут покрываться затраты на поддержание нужной частоты, до сих пор нет?
– Известно, что до июля следующего года это покрывает Elering, а что будет дальше – неясно. В конечном итоге все расходы лягут на плечи потребителей.
– То есть, готовьте кошельки, граждане?
– Удорожание кто-то должен компенсировать: либо потребитель платит напрямую, либо косвенно – за счет разных налогов.
Подробнее в повторе!
- К чему готовиться в зимнем отопительном сезоне?
- Удастся ли избежать скачков цен?
- Чем объясняются успехи Eesti Gaas в Польше?
- Растут ли прибыли концерна? Во что они вкладываются?
- Как поведут себя этой зимой цены на электричество?
- Почему в Эстонии электроэнергия может стоить вдвое дороже, чем в Финляндии и Швеции?
- Что принесет отсоединение Эстонии от российских электросетей? Каковы последствия?
- Насколько подорожает электричество?
- Что нужно знать, чтобы уверенно пережить зиму?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Weekend Max Mara