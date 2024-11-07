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Студия Postimees: чем порадуют цены на газ и свет этой зимой? Комментирует Eesti Gaas

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Готова ли Эстония к зиме? Закуплен ли газ? Можно ли рассчитывать на стабильность цен в зимнем отопительном сезоне? Что нового на рынке электроэнергии?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире член правления Eesti Gaas Рауль Котов. Следите за беседой в 13:00!

  • К чему готовиться в зимнем отопительном сезоне?
  • Удастся ли избежать скачков цен?
  • Чем объясняются успехи Eesti Gaas в Польше?
  • Растут ли прибыли концерна? Во что они вкладываются?
  • Как поведут себя этой зимой цены на электричество?
  • Почему в Эстонии электроэнергия может стоить вдвое дороже, чем в Финляндии и Швеции?
  • Что принесет отсоединение Эстонии от российских электросетей? Каковы последствия?
  • Насколько подорожает электричество?
  • Что нужно знать, чтобы уверенно пережить зиму?
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