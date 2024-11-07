Готова ли Эстония к зиме? Закуплен ли газ? Можно ли рассчитывать на стабильность цен в зимнем отопительном сезоне? Что нового на рынке электроэнергии?
Студия Postimees: чем порадуют цены на газ и свет этой зимой? Комментирует Eesti Gaas
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире член правления Eesti Gaas Рауль Котов. Следите за беседой в 13:00!
- К чему готовиться в зимнем отопительном сезоне?
- Удастся ли избежать скачков цен?
- Чем объясняются успехи Eesti Gaas в Польше?
- Растут ли прибыли концерна? Во что они вкладываются?
- Как поведут себя этой зимой цены на электричество?
- Почему в Эстонии электроэнергия может стоить вдвое дороже, чем в Финляндии и Швеции?
- Что принесет отсоединение Эстонии от российских электросетей? Каковы последствия?
- Насколько подорожает электричество?
- Что нужно знать, чтобы уверенно пережить зиму?