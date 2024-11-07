Рийгикогу объявил Московский Патриархат организацией, поддерживающей российскую агрессию

6 мая 2024 года Рийгикогу принял заявление «О признании Московского патриархата организацией, поддерживающей военную агрессию Российской Федерации». Это означает, что прямая связь с Московским патриархатом может теперь официально рассматриваться как подрывающая безопасность Эстонии. Заявление поддержали 75 депутатов, против проголосовали лишь восемь.

«Патриарх Московский и всея Руси Кирилл публично поддержал агрессию террористического режима Российской Федерации после полномасштабной войны Российской Федерации против Украины в 2022 году. Руководство Московского патриархата и патриарх Кирилл используют идеологию “русского мира” как инструмент пропаганды для уничтожения последних остатков демократии в России, милитаризации российского общества и оправдания агрессии с целью расширения Российской Федерации на все территории, где Россия исторически доминировала, включая Украину», - говорится в заявлении Рийгикогу.

Согласно заявлению, Эстония как демократическое государство поддерживает свободу вероисповедания и обязана обеспечивать возможность свободного выбора религии для каждого человека.

«В современном мире государство также должно защищать людей от террористической и другой пропаганды ненависти и призывов к насилию. Защита от подобной пропаганды касается и живущих в Эстонии православных верующих, независимо от языка, национальности и вероисповедания. Рийгикогу выражает возмущение по поводу злоупотреблений, искажения религии и православной традиции со стороны Московского патриархата и нынешнего российского режима. Учитывая действия Московского патриархата, существует большая опасность воздействия на людей в этом псевдорелигиозном контексте», - считают депутаты Рийгикогу.

Рийгикогу также подчеркивает, что провозглашение Московского патриархата организацией, поддерживающей военную агрессию РФ, касается Московского патриархата как института и органа управления, а не людей, которые следуют православным традициям. Также парламент призывает все страны и международное сообщество принять меры для пресечения враждебного влияния Московского патриархата.