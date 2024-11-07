Куремяэский монастырь направил членам Рийгикогу и Совету церквей открытое письмо, в котором просит парламентариев, стоящих на страже закона, не требовать от монастыря нарушить закон церкви, а также сохранить статус-кво Пюхтицкой обители, то есть Куремяэского монастыря, пишет Rus.ERR.
«Пюхтицкий монастырь стал заложником в столкновении политических сил, что в конечном счете угрожает его существованию. Но как вам, должно быть, известно, монастырь и монашествующие всегда вне политики», - говорится в письме настоятельницы Пюхтицкого Успенского стравропигиального женского монастыря игуменьи Филереты и сестер.
«Обращаемся к вам как к политикам XXI века, за плечами которых стоит горчайший опыт минувшего столетия с его войнами, государственным насилием и страшными проявлениями геноцида, и которые должны, нам кажется, во всех своих решениях помнить о человеке, о простом человеке. Всякая политика так или иначе затрагивает человека, тем более политика в такой тонкой сфере, как сфера отношений церкви и государства. Нам кажется, что парламентарии, стоящие на страже закона, не должны требовать от нас нарушить закон церкви», - добавили подписавшиеся.
Рийгикогу объявил Московский Патриархат организацией, поддерживающей российскую агрессию
6 мая 2024 года Рийгикогу принял заявление «О признании Московского патриархата организацией, поддерживающей военную агрессию Российской Федерации». Это означает, что прямая связь с Московским патриархатом может теперь официально рассматриваться как подрывающая безопасность Эстонии. Заявление поддержали 75 депутатов, против проголосовали лишь восемь.
«Патриарх Московский и всея Руси Кирилл публично поддержал агрессию террористического режима Российской Федерации после полномасштабной войны Российской Федерации против Украины в 2022 году. Руководство Московского патриархата и патриарх Кирилл используют идеологию “русского мира” как инструмент пропаганды для уничтожения последних остатков демократии в России, милитаризации российского общества и оправдания агрессии с целью расширения Российской Федерации на все территории, где Россия исторически доминировала, включая Украину», - говорится в заявлении Рийгикогу.
Согласно заявлению, Эстония как демократическое государство поддерживает свободу вероисповедания и обязана обеспечивать возможность свободного выбора религии для каждого человека.
«В современном мире государство также должно защищать людей от террористической и другой пропаганды ненависти и призывов к насилию. Защита от подобной пропаганды касается и живущих в Эстонии православных верующих, независимо от языка, национальности и вероисповедания. Рийгикогу выражает возмущение по поводу злоупотреблений, искажения религии и православной традиции со стороны Московского патриархата и нынешнего российского режима. Учитывая действия Московского патриархата, существует большая опасность воздействия на людей в этом псевдорелигиозном контексте», - считают депутаты Рийгикогу.
Рийгикогу также подчеркивает, что провозглашение Московского патриархата организацией, поддерживающей военную агрессию РФ, касается Московского патриархата как института и органа управления, а не людей, которые следуют православным традициям. Также парламент призывает все страны и международное сообщество принять меры для пресечения враждебного влияния Московского патриархата.