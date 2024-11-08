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Анализ Как в Эстонии голосуют граждане России и Беларуси: доступные цифры накануне запрета

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Пожилой мужчина с золотым перстнем голосует на местных выборах в Пайде в 2021 году.
Пожилой мужчина с золотым перстнем голосует на местных выборах в Пайде в 2021 году. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja / Scanpix

Rus.Postimees узнал, сколько иностранцев голосовало на муниципальных выборах в Эстонии в прошлый раз, какие города являлись лидерами по количеству иностранцев, выбиравших местную власть и кто голосует, кроме граждан РФ и Беларуси. Параллельно мы поговорили с теми, кто потеряет право голоса, если Конституцию изменят.

Новости о достигнутой договоренности между членами правящей в Эстонии коалиции по вопросу лишения граждан РФ и Беларуси права голоса на местных выборах вынуждают присмотреться к тому, насколько вообще активно иностранцы пользовались этим правом в прошлом.

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