«Понимаю желание Яака Ааба сгладить разногласия в рядах соцдемов по вопросу права голоса. Соглашусь, что и я, и Яак Ааб, и Лаури Ляэнеметс не считаем изменение Конституции в принципе правильным. Но, в отличие от меня, большинство фракции и правления решило, что по этому вопросу нужно пойти на компромисс. Я с этим не согласен. Хочу подчеркнуть, что на заседании правления партии я проголосовал против предложения председателя партии изменить нашу позицию по этому вопросу», - отметил Осиновский.