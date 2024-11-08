Синисалу: церковная власть не может сказать, что не подчиняется приказам государства

«Здесь заложен неизбежный конфликт между деятельностью некоторых глубоко религиозных людей и повседневной политикой, обусловленной войной. Для многих жителей монастыря это, вероятно, совершенно непонятно и воспринимается как политика, которая не должна на них влиять. В этом случае светский и религиозный миры просто неизбежно сталкиваются. Но очевидно, что церковная власть не может каким-либо образом оторваться от светского или гражданского права и заявить, что не подчиняется распоряжениям государства», - цитирует ERR Синисалу, который считает, что организация религиозной жизни - это задача эстонской государственной власти.

Напомним, что Пюхтицкий женский монастырь в Куремяэ ответил отказом на просьбу Министерства внутренних дел выйти из юрисдикции Московского патриархата и отказаться от ставропигиального статуса, обосновав это невозможностью такого шага по юридическим и каноническим причинам.

В своем ответе министерству настоятельница монастыря игуменья Филарета указала на то, что согласно уставу монастыря, соответствующему требованиям эстонского законодательства, монастырь не имеет права выдвигать предложения о выходе из иерархической структуры Русской православной церкви (РПЦ).

По ее словам, согласно одному из пунктов устава РПЦ, самовольное принятие монастырем нелегитимного решения о выходе из-под юрисдикции РПЦ означает прекращение деятельности монастыря как религиозной организации, и этот пункт распространяется и на Пюхтицкий монастырь.

Игуменья добавила, что согласно уставу монастыря, органами его управления являются патриарх РПЦ, настоятельница и духовный собор.

Она добавила, что лишение монастыря ставропигиального статуса, согласно уставу РПЦ, также может быть инициировано только руководством РПЦ.