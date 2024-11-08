Зарегистрированная в Эстонии компания Virmavia оказалась в санкционном списке правительства Великобритании с юридическими и физическими лицами, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс и российских наемников. О возможных связях компании с Россией эстонские СМИ писали еще год назад.
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Эстонский поставщик деталей самолетов попал под санкции Великобритании
«Великобритания наносит удар по самому сердцу военной машины Путина», - гласит заголовок новости на сайте правительства Великобритании о пополнении санкционных списков. Среди новых целей - поставщики, поддерживающие российское военное производство. Санкционные списки дополнены сразу несколькими десятками новых имен и названий компаний.