Эстонский поставщик деталей самолетов попал под санкции Великобритании

Зарегистрированная в Эстонии компания Virmavia оказалась в санкционном списке правительства Великобритании с юридическими и физическими лицами, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс и российских наемников. О возможных связях компании с Россией эстонские СМИ писали еще год назад.