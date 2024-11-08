СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Ссора между супругами, закончившаяся ударом ножом, мошенничество на сумму 13 465 евро, застрявший в заборе орел

Насилие

Ранним утром 2 ноября перед развлекательным заведением на Таллиннской улице в Курессааре был избит 23-летний мужчина. Личность нападавшего и точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Вечером 6 ноября в городе Кунда неизвестный ударил ножом 57-летнего мужчину, который получил ранения. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу для оказания первой помощи.

7 ноября в Кристийне 48-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил свою жену. Полиция задержала нападавшего.

В этот же день в Йыхви произошла ссора между супругами, в ходе которой жена ударила мужа ножом. Мужчина получил ранения, и скорая помощь доставила его в больницу.

Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.

Кража

В период с 25 по 28 октября в неустановленное время на 2-м километре шоссе Мярьямаа-Валгу в волости Мярьямаа были украдены два дорожных лежачих полицейских. Ущерб составил 662 евро.

Мошенничество

Проживающая в Рапламаа женщина сообщила в полицию, что 29 октября ей позвонил мужчина, говорящий на русском языке, представившийся сотрудником Swedbank, и сказал, что на ее имя пытаются оформить кредит, и для предотвращения этого она должна пройти идентификацию. По его указаниям жертва несколько раз ввела свои PIN-коды Smart-ID. Позже она обнаружила, что на ее имя были оформлены различные кредиты и создана цифровая банковская карта, с помощью которой с ее счета были сняты наличные. Предварительный ущерб составил 13 465 евро.