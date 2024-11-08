Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие сутки сообщил о ссоре между супругами, которая закончилась ударом ножом, а также о мошенничестве на сумму 13 465 евро. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о пожаре в сарае и о раненом орле, застрявшем между прутьями забора.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Ссора между супругами, закончившаяся ударом ножом, мошенничество на сумму 13 465 евро, застрявший в заборе орел
Насилие
Ранним утром 2 ноября перед развлекательным заведением на Таллиннской улице в Курессааре был избит 23-летний мужчина. Личность нападавшего и точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
Вечером 6 ноября в городе Кунда неизвестный ударил ножом 57-летнего мужчину, который получил ранения. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу для оказания первой помощи.
7 ноября в Кристийне 48-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил свою жену. Полиция задержала нападавшего.
В этот же день в Йыхви произошла ссора между супругами, в ходе которой жена ударила мужа ножом. Мужчина получил ранения, и скорая помощь доставила его в больницу.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кража
В период с 25 по 28 октября в неустановленное время на 2-м километре шоссе Мярьямаа-Валгу в волости Мярьямаа были украдены два дорожных лежачих полицейских. Ущерб составил 662 евро.
Мошенничество
Проживающая в Рапламаа женщина сообщила в полицию, что 29 октября ей позвонил мужчина, говорящий на русском языке, представившийся сотрудником Swedbank, и сказал, что на ее имя пытаются оформить кредит, и для предотвращения этого она должна пройти идентификацию. По его указаниям жертва несколько раз ввела свои PIN-коды Smart-ID. Позже она обнаружила, что на ее имя были оформлены различные кредиты и создана цифровая банковская карта, с помощью которой с ее счета были сняты наличные. Предварительный ущерб составил 13 465 евро.
Проживающий в Рапламаа мужчина сообщил в полицию, что 3 ноября 30-летний мужчина завладел его банковской картой и PIN-кодами и снял наличные с его счета без разрешения владельца карты. Ущерб составил 300 евро.
В полицию обратилась 58-летняя женщина, которой 6 ноября позвонил мужчина, представившийся сотрудником Swedbank. Ей сказали, что мошенники пытались оформить на ее имя кредит, и для защиты средств нужно скачать на компьютер программу AnyDesk. Женщина следовала инструкциям мужчины и на следующий день обнаружила, что мошенники перевели ее деньги на чужой счет. Ущерб составил 1450 евро.
Безопасность на границе
За минувшие сутки на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили трех граждан Молдовы, двух граждан Украины и одного гражданина России.
Также за прошедшие сутки пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию двух граждан России.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.
6 ноября гражданке Китайской Народной Республики, родившейся в 1972 году, было выдано предписание покинуть Эстонию и наложен запрет на въезд в Шенгенскую зону на три года, так как она незаконно находилась на территории Шенгена 55 дней.
7 ноября на пограничном переходе «Нарва» по пути в Эстонию был проверен гражданин Малайзии, у которого при досмотре обнаружили предметы с советской символикой. Внимание человека было обращено на то, что такая символика в Эстонии запрещена. Гражданин Малайзии добровольно сдал предметы и продолжил путь.
7 ноября было обнаружено, что два человека передвигаются по высохшему руслу реки Нарова в зоне, где нахождение запрещено. Пограничники Нарвского кордона объяснили им расположение границы и правила пребывания в пограничной зоне. Обоим был назначен штраф в размере ста евро.
Пожары
В ночь на 7 ноября в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Вяльякюла волости Саарде (Пярнумаа). В двухэтажном деревянном жилом доме загорелись электрический щит и проводка. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
7 ноября в 11:42 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в отдельно стоящем сарае на улице Паэльроху в Маарду. Жители сами начали тушить огонь. Когда спасатели Пирита и Ласнамяэ прибыли на место, пламя утихло, и они приступили к вскрытию стен для промывки очагов возгорания. Пожар был полностью ликвидирован к 12:06. По оценке руководителя спасательных работ, пожар в подсобном строении мог возникнуть из-за неправильного обращения с горячей золой.
ДТП
7 ноября в 23:21 спасатели выехали в поселок Лаагри волости Сауэ на шоссе Таллинн-Пярну, где мотоциклист съехал с дороги. Спасатели обработали вытекшие из мотоцикла жидкости абсорбентом, а скорая помощь доставила водителя в больницу для осмотра.
Прочее
7 ноября в 11:03 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Копли в Пыхья-Таллинне между прутьями забора застрял раненый орел. Спасатели-добровольцы Копли осторожно освободили птицу и передали ее представителю Эстонского союза диких животных, который занялся ее дальнейшим уходом.