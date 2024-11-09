Пять тяжелых ДТП за сутки: один человек погиб и пятеро пострадали

Как передала BNS пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, первое ДТП было зафиксировано в пятницу в 7.52 в Таллинне, у дома по Пярнускому шоссе, 409, где 63-летняя велосипедистка врезалась в бордюр и упала. Пострадавшая была доставлена в больницу.

В 19.25 в Ляэне-Вирумаа в волости Тапа на четвертом километре шоссе Тапа-Лообу 35-летний водитель на автомобиле Volkswagen Passat сбил внезапно вышедшего на дорогу 52-летнего пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

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В 20.07 на бульваре Сыпрузе, 195 в Таллинне 42-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением электросамокатом Bolt и упал. Самокатчик получил травмы и был доставлен в больницу.

В 20.39 в Таллинне, у дома на Теллискиви, 39 35-летний мужчина на автомобиле Citroen Berlingo съехал с дороги и врезался в столб уличного освещения. Пострадавший в ДТП водитель был доставлен в больницу.

В 23.49 в Таллинне, на перекрестке Мяннику-теэ и бульвара Вабадузе 20-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Caravelle не уступил дорогу автомобилю BMW 330XD, за рулем которого находилась 30-летняя женщина. В результате столкновения травмы получили водитель BMW и 29-летний пассажир, их доставили в больницу.

За минувшие сутки в Эстонии не было сообщений об угнанных или найденных автомобилях.

От вождения с признаками алкогольного или наркотического опьянения отстранены пятеро водителей.