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Председателем совета партии «Ээсти 200» избрана Аннели Каннус

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Фото: Eesti 200

Сегодня в Вильянди состоялось первое заседание совета партии «Ээсти 200», на котором председателем совета была избрана Аннели Каннус.

«Я благодарна однопартийцам за оказанное доверие. Это ответственная задача, к выполнению которой я приступаю с радостью, - заявила Аннели Каннус. - Быть первым председателем совета "Ээсти 200" - это большой вызов, который всегда меня привлекал. Обещаю выложиться на 100 процентов, чтобы выполнить поставленные задачи и достичь целей».

Заместителями председателя совета были утверждены Марко Сандре, глава региона Ида-Вирумаа, и Атсо Матсалу, руководитель региона Харьюмаа.

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