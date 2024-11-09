Председателем совета партии «Ээсти 200» избрана Аннели Каннус

«Я благодарна однопартийцам за оказанное доверие. Это ответственная задача, к выполнению которой я приступаю с радостью, - заявила Аннели Каннус. - Быть первым председателем совета "Ээсти 200" - это большой вызов, который всегда меня привлекал. Обещаю выложиться на 100 процентов, чтобы выполнить поставленные задачи и достичь целей».