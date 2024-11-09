Сегодня в Вильянди состоялось первое заседание совета партии «Ээсти 200», на котором председателем совета была избрана Аннели Каннус.
Председателем совета партии «Ээсти 200» избрана Аннели Каннус
«Я благодарна однопартийцам за оказанное доверие. Это ответственная задача, к выполнению которой я приступаю с радостью, - заявила Аннели Каннус. - Быть первым председателем совета "Ээсти 200" - это большой вызов, который всегда меня привлекал. Обещаю выложиться на 100 процентов, чтобы выполнить поставленные задачи и достичь целей».
Заместителями председателя совета были утверждены Марко Сандре, глава региона Ида-Вирумаа, и Атсо Матсалу, руководитель региона Харьюмаа.
Президент Союза медсестер Эстонии Аннели Каннус вступила в партию «Ээсти 200» в начале 2022 года.