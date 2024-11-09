Благотворительная организация «Друзья Мариуполя», созданная в марте 2022 года для помощи украинским беженцам, транзитом проезжающим через Эстонию, объявила о завершении своей деятельности. Причина - значительное снижение числа обращений.
«Друзья Мариуполя» уходят из Эстонии
В НКО пояснили, что организация была создана в ответ на острую необходимость помощи беженцам, следующим транзитом через Эстонию в другие страны или возвращающимся в Украину.
Около 100 волонтеров обеспечивали информационную поддержку, помощь с организацией поездок и размещением. Деятельность осуществлялась преимущественно на пожертвования частных лиц.
Результаты работы
● Более 8300 человек получили помощь, включая 6630 взрослых и 1677 детей
● Оказана специализированная поддержка 235 людям с ограниченными возможностями
● Помощь предоставлена 330 семьям с домашними животными
● За время работы собрано пожертвований на сумму 158, 7 тыс. евро
● Оставшиеся средства (1916 евро) будут направлены местным организациям помощи беженцам
«Мы планировали закрыться раньше и вместе с окончанием войны, но к сожалению, война все еще идет, а содержание организации требует средств, которые наши спонсоры могут направить на реальную помощь. Мы призываем всех не останавливаться помогать», - говорит член правления MTÜ Mariupoli Sõbrad Александра Аверьянова.