«Друзья Мариуполя» уходят из Эстонии

В НКО пояснили, что организация была создана в ответ на острую необходимость помощи беженцам, следующим транзитом через Эстонию в другие страны или возвращающимся в Украину.

Около 100 волонтеров обеспечивали информационную поддержку, помощь с организацией поездок и размещением. Деятельность осуществлялась преимущественно на пожертвования частных лиц.

Результаты работы ● Более 8300 человек получили помощь, включая 6630 взрослых и 1677 детей ● Оказана специализированная поддержка 235 людям с ограниченными возможностями ● Помощь предоставлена 330 семьям с домашними животными ● За время работы собрано пожертвований на сумму 158, 7 тыс. евро ● Оставшиеся средства (1916 евро) будут направлены местным организациям помощи беженцам

«Мы планировали закрыться раньше и вместе с окончанием войны, но к сожалению, война все еще идет, а содержание организации требует средств, которые наши спонсоры могут направить на реальную помощь. Мы призываем всех не останавливаться помогать», - говорит член правления MTÜ Mariupoli Sõbrad Александра Аверьянова.