В Берлине напали на игроков израильского футбольного клуба

Молодежная команда израильского футбольного клуба TuS Makkabi встречалась в Берлине с командой Schwarz-Weiß Neukölln. Уже во время игры, как рассказал отец одного из футболистов, Шломо Афанасьев, атмосфера была «агрессивной и враждебной». После завершения матча ситуация ухудшилась - группа молодых людей с ножами и палками стала преследовать игроков.

«После матча игроки Makkabi услышали оскорбительные фразы: "Черт возьми, евреи!" А после этого подверглись нападению. Они пытались добраться до автомобилей родителей и были вынуждены бежать от вооруженных агрессоров», - написал в социальных сетях Афанасьев.

По его словам, нападавшие кричали «Свободу Палестине». Полицию, по всей видимости, к месту, где проходил матч, никто не вызвал. Президент клуба Makkabi Deutschland Алон Мейер подтвердил, что игроки подверглись нападению.

«Мы сделаем все, чтобы разобраться в этом случае», - подчеркнул Мейер.

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Буквально вчера в Амстердаме после футбольного матча в Лиге Европы между тем же основным клубом «Маккаби Тель-Авив» и нидерландским «Аяксом» на болельщиков из Израиля напали люди в масках.