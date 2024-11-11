Признанный виновным в антигосударственной деятельности Сергей Середенко может досрочно выйти из тюрьмы

По информации Rus.ERR, тюрьма ходатайство об УДО поддержала, а прокуратура была против. В случае если судебная система решит освободить Середенко, к нему будет применяться электронное наблюдение.

«Постановление по ходатайству будет вынесено не позднее 14 ноября через судебную канцелярию», - сообщила в понедельник порталу Rus.ERR пресс-секретарь Вируского уездного суда Кристи Эрлих.

В чем обвиняли Сергея Середенко

По версии следствия, Сергей Середенко с 2009 года и до своего задержания в марте 2021 года сознательно установил и поддерживал отношения против Эстонской Республики с семью лицами, действующими в интересах и от имени российских госорганов.

Его цель состояла в том, чтобы помочь им в ненасильственных действиях против независимости и территориальной целостности Эстонии и поддержать деятельность антиэстонской разведки.

Согласно обвинению, Середенко участвовал в деятельности России по оказанию влияния, готовя и публикуя на основе полученных из России инструкций статьи в поддержку целей внешней политики и политики безопасности России, направленных на раскол эстонского общества и дискредитацию государственных институтов.

Он также принимал участие в мероприятиях учреждений и организаций, связанных с деятельностью влияния и планированием их деятельности. Кроме того, он собирал и передавал интересующую Россию информацию о том, что происходило в эстонском обществе и политике.

Уездный суд признал Середенко виновным в создании и поддержании отношений против Эстонской Республики и приговорил его к пяти с половиной годам лишения свободы. Окружной суд оставил решение без изменений.

Окружной суд отклонил утверждение защитника, что Середенко выступал в качестве независимого исследователя или адвоката. Середенко тесно сотрудничал с российскими государственными учреждениями и организациями, и ему часто предписывали тему, содержание и тон статей. Так что это была заказная работа, а не самостоятельная экспертиза или анализ. Также Середенко явно занимался продвижением образа так называемого Русского мира, а не защитой прав личности от произвола государства.

Уголовная коллегия Госсуда оставила в силе обвинительный приговор Середенко и не согласилась с позицией защиты о неконституционности уголовно-правовых норм, лежащих в основе обвинения.