Вируский уездный суд в конце прошлой недели рассмотрел возможность условно-досрочного освобождения из тюрьмы Сергея Середенко (61), приговоренного к пяти с половиной годам лишения свободы за антигосударственную деятельность, пишет Rus.ERR.
Признанный виновным в антигосударственной деятельности Сергей Середенко может досрочно выйти из тюрьмы
По информации Rus.ERR, тюрьма ходатайство об УДО поддержала, а прокуратура была против. В случае если судебная система решит освободить Середенко, к нему будет применяться электронное наблюдение.
«Постановление по ходатайству будет вынесено не позднее 14 ноября через судебную канцелярию», - сообщила в понедельник порталу Rus.ERR пресс-секретарь Вируского уездного суда Кристи Эрлих.
В чем обвиняли Сергея Середенко
По версии следствия, Сергей Середенко с 2009 года и до своего задержания в марте 2021 года сознательно установил и поддерживал отношения против Эстонской Республики с семью лицами, действующими в интересах и от имени российских госорганов.
Его цель состояла в том, чтобы помочь им в ненасильственных действиях против независимости и территориальной целостности Эстонии и поддержать деятельность антиэстонской разведки.
Согласно обвинению, Середенко участвовал в деятельности России по оказанию влияния, готовя и публикуя на основе полученных из России инструкций статьи в поддержку целей внешней политики и политики безопасности России, направленных на раскол эстонского общества и дискредитацию государственных институтов.
Он также принимал участие в мероприятиях учреждений и организаций, связанных с деятельностью влияния и планированием их деятельности. Кроме того, он собирал и передавал интересующую Россию информацию о том, что происходило в эстонском обществе и политике.
Уездный суд признал Середенко виновным в создании и поддержании отношений против Эстонской Республики и приговорил его к пяти с половиной годам лишения свободы. Окружной суд оставил решение без изменений.
Окружной суд отклонил утверждение защитника, что Середенко выступал в качестве независимого исследователя или адвоката. Середенко тесно сотрудничал с российскими государственными учреждениями и организациями, и ему часто предписывали тему, содержание и тон статей. Так что это была заказная работа, а не самостоятельная экспертиза или анализ. Также Середенко явно занимался продвижением образа так называемого Русского мира, а не защитой прав личности от произвола государства.
Уголовная коллегия Госсуда оставила в силе обвинительный приговор Середенко и не согласилась с позицией защиты о неконституционности уголовно-правовых норм, лежащих в основе обвинения.