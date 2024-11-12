Эстония объявила о новом пакете военной помощи Украине

«В преддверии зимы Ханно Певкур сообщил о новом военном пакете помощи, подготовленном для украинских военнослужащих, который, среди прочего, включает в себя униформу для украинских солдат», - говорится в заявлении. Пакет помощи должен быть доставлен в следующем году.

На встрече с Зеленским Певкур подтвердил, что Эстония продолжит оказывать военную поддержку Украине. «По дороге в офис президента я электронно подписал новый пакет военной помощи, который включает в себя одежду, ручное оружие и другое оснащение. Новые пакеты помощи прибудут уже в следующем году», - заявил министр обороны.

В понедельник Певкур встретился в Киеве с Зеленским и министром обороны Украины Рустемом Умеровым. «Ситуация непростая, и все это понимают. Вместе с министром обороны Умеровым мы подробно обсудили боевую обстановку и получили новейшую разведывательную информацию. Понятно, что необходима дальнейшая поддержка», - сказал Певкур.

Певкур также упомянул, что направил президенту Зеленскому приглашение посетить Эстонию в декабре, хотя возможность этого визита пока неясна.

«Мы обсудили потенциал Эстонии для финансирования производства дронов дальнего действия в Украине, а также наши неотложные потребности в обороне и предоставление новых бригад», - сказал Зеленский.

Президент выразил благодарность Эстонии и ее народу за новый пакет военной помощи, подготовленный еще до зимы, а также за значительную поддержку с начала полномасштабной войны.

Как сообщает «Укринформ», во время встречи в Киеве Умеров и Певкур также обсудили инвестиции в оборонную промышленность и подготовку украинских военных.