17 ноября в 15:00 около посольства РФ на улице Пикк состоится антивоенный митинг, приуроченный к тысячному дню с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Организаторы настаивают, что акция не проходит под флагами какой-либо страны или нации. Они намерены потребовать от мирового сообщества пересмотра отношения к Путину.
Митинг «1000 дней войны» пройдет у посольства России: «Если вы против войны, приходите»
«Тысяча дней войны - это тысяча дней разрушений, боли и горя для Украины и ее народа. Миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома, многие потеряли своих близких и продолжают терять, - гласит пресс-релиз митинга, который есть в распоряжении Rus.Postimees. - Так же эта война негативно сказывается на экономике не только самой Украины, но и европейского региона в целом. Все больше людей чувствуют на себе влияние экономического кризиса, вызванного этой войной».
Организаторы митинга отмечают, что в самой России любое слово против войны карается безумными сроками заключения. Общество находится под давлением, лишено права на свободное выражение своего мнения. «Но несмотря на репрессии и страх, те, кто против войны, не перестают говорить об этом», - утверждают активисты.
Организаторы митинга подчеркивают, что протест 17 ноября не проходит под флагами какой-либо страны или нации.
«Это акция людей, которые хотят, чтобы их голоса были услышаны. Главная цель - дать возможность обычным людям выразить свою позицию, показать, что они против войны, против политики Путина, ведущей мир к катастрофе. Митинг 17 ноября - это призыв к лидерам мирового сообщества перестать заигрывать с российским президентом, признать угрозу, которую несет его режим и принять меры для прекращения агрессии», - сказано в анонсе встречи.
Каждый из участников этого мероприятия желает одного - мира, свободы, возможности жить, растить детей, заниматься любимым делом и строить планы на будущее.
Организаторы мероприятия приглашают всех, кто разделяет эти убеждения, присоединиться к протесту 17 ноября в 15:00 у посольства России в Таллинне.
«Важно показать, что мы не безразличны, что у нас есть голос и мы готовы бороться за свои ценности. Если вы против войны, если вы против политики Путина, если вы хотите, чтобы ваш голос был услышан, приходите 17 ноября в 15:00 к посольству России в Таллинне. Вместе мы можем показать миру, что есть люди, которые не согласны с происходящим, что мы не поддерживаем агрессию и хотим мира для всех», - завершают организаторы приглашение на акцию, которая пройдет в ближайшее воскресенье.
Среди организаторов: проект «Европейская Россия», проект «Помогаем политзекам», активисты Алексей Павлов, Сана Безменова и Ната Любавская.