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Митинг «1000 дней войны» пройдет у посольства России: «Если вы против войны, приходите»

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Акция памяти жертв ракетного удара ВС РФ по Киеву, июль 2024 года, улица Пикк, Таллинн.
Акция памяти жертв ракетного удара ВС РФ по Киеву, июль 2024 года, улица Пикк, Таллинн. Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees

17 ноября в 15:00 около посольства РФ на улице Пикк состоится антивоенный митинг, приуроченный к тысячному дню с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Организаторы настаивают, что акция не проходит под флагами какой-либо страны или нации. Они намерены потребовать от мирового сообщества пересмотра отношения к Путину.

«Тысяча дней войны - это тысяча дней разрушений, боли и горя для Украины и ее народа. Миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома, многие потеряли своих близких и продолжают терять, - гласит пресс-релиз митинга, который есть в распоряжении Rus.Postimees. - Так же эта война негативно сказывается на экономике не только самой Украины, но и европейского региона в целом. Все больше людей чувствуют на себе влияние экономического кризиса, вызванного этой войной».

Организаторы митинга отмечают, что в самой России любое слово против войны карается безумными сроками заключения. Общество находится под давлением, лишено права на свободное выражение своего мнения. «Но несмотря на репрессии и страх, те, кто против войны, не перестают говорить об этом», - утверждают активисты.

Митинг российских оппозиционеров у посольства РФ в Таллинне 16 февраля 2024.
Митинг российских оппозиционеров у посольства РФ в Таллинне 16 февраля 2024. Фото: Sergei Grits/AP

Организаторы митинга подчеркивают, что протест 17 ноября не проходит под флагами какой-либо страны или нации.

«Это акция людей, которые хотят, чтобы их голоса были услышаны. Главная цель - дать возможность обычным людям выразить свою позицию, показать, что они против войны, против политики Путина, ведущей мир к катастрофе. Митинг 17 ноября - это призыв к лидерам мирового сообщества перестать заигрывать с российским президентом, признать угрозу, которую несет его режим и принять меры для прекращения агрессии», - сказано в анонсе встречи.

Каждый из участников этого мероприятия желает одного - мира, свободы, возможности жить, растить детей, заниматься любимым делом и строить планы на будущее.

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Организаторы мероприятия приглашают всех, кто разделяет эти убеждения, присоединиться к протесту 17 ноября в 15:00 у посольства России в Таллинне.

«Важно показать, что мы не безразличны, что у нас есть голос и мы готовы бороться за свои ценности. Если вы против войны, если вы против политики Путина, если вы хотите, чтобы ваш голос был услышан, приходите 17 ноября в 15:00 к посольству России в Таллинне. Вместе мы можем показать миру, что есть люди, которые не согласны с происходящим, что мы не поддерживаем агрессию и хотим мира для всех», - завершают организаторы приглашение на акцию, которая пройдет в ближайшее воскресенье.

Среди организаторов: проект «Европейская Россия», проект «Помогаем политзекам», активисты Алексей Павлов, Сана Безменова и Ната Любавская.

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