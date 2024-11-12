Митинг «1000 дней войны» пройдет у посольства России: «Если вы против войны, приходите»

«Важно показать, что мы не безразличны, что у нас есть голос и мы готовы бороться за свои ценности. Если вы против войны, если вы против политики Путина, если вы хотите, чтобы ваш голос был услышан, приходите 17 ноября в 15:00 к посольству России в Таллинне. Вместе мы можем показать миру, что есть люди, которые не согласны с происходящим, что мы не поддерживаем агрессию и хотим мира для всех», - завершают организаторы приглашение на акцию, которая пройдет в ближайшее воскресенье.