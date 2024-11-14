С 28 сентября в Музее оккупаций и свободы Vabamu в Таллинне открыта выставка «На защите свободы: гражданское общество Эстонии в войне России и Украины». Выставка предлагает уникальную возможность увидеть, как гражданское общество и эстонское государство внесли свой вклад в поддержку Украины и защиту свободы.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Выставка, которую стоит увидеть каждому: как гражданское общество Эстонии поддерживало Украину (1)
По словам куратора выставки Мартина Вайно, идея родилась больше года назад с целью отметить организации, которые участвовали в поддержке украинских беженцев.
«Мы хотели сделать выставку не о самой войне, потому что о ней и так много говорят, и ничего нового уже не сказать. Цель была - упомянуть о тех организациях, которые всячески помогали Украине и военным беженцам, - рассказал Вайно. - Задумка возникла после того, как в Vabamu открылся пункт плетения маскировочных сетей, когда к нам приходили и помогали женщины из Украины».
«Возможно, за последние два года у многих людей фокус с войны переместился на что-то другое или вовсе потерялся от усталости. Наша миссия как музея - продолжать освещать этот конфликт, быть маяком, который это подсвечивает, чтобы эти темы не забывались. Нужно напоминать, что Украине до сих пор требуется поддержка, и что нужно поддерживать тех людей, которые ей помогали», - сказал Вайно.
Выставка поделена на несколько секторов. Сначала рассказывается о зарождении российско-украинского конфликта, начиная с 2014 года, а также о начале полномасштабной войны в 2022 году. Значительная часть посвящена первым месяцам 2022 года, когда в период с 24 февраля по 28 апреля в Эстонию прибыло в общей сложности 159 194 гражданина Украины. Некоторые из них остались жить и работать в Эстонии, однако около 70 000 человек направились дальше.
Жители Эстонии поддерживали Украину через волонтерскую работу, сбор пожертвований, гуманитарную помощь, участие в митингах и множеством других способов, оказывая помощь как военным, так и гражданскому населению. Например, подробно рассказано о гуманитарной организации Eesti Pagulasabi, которая является самой большой в странах Балтии и одним из крупнейших поставщиков денежной помощи Украине.
На вопрос, чем была обусловлена такая волна помощи и неравнодушия, Вайно ответил, что наше общество смогло спроецировать эту угрозу на себя.
«В Эстонии каждый может представить, что то, что происходит сейчас в Украине, может случиться и у нас. Поэтому многим не нужно было что-то объяснять. Все разделяют страхи украинского народа, поэтому в Эстонии была такая сильная поддержка, как на уровне обычных граждан, так и на уровне государства», - объяснил куратора выставки.
Вайно подчеркнул, что в каком-то смысле эта война сблизила и сплотила многих жителей Эстонии, в том числе и на политическом уровне. «С другой стороны, в обществе больше внимания стало уделяться государственной обороне. Не только на уровне закупок оружия, но и на разных других уровнях: подготовки к конфликтам, образовательных проектов», - сказал он.
Выставка также не обошла вниманием и скандал с MTÜ Slava Ukraini, который, по словам Вайно, сильно подорвал доверие многих жителей Эстонии к пожертвованиям и организациям, которые собирают средства в поддержку Украины.
«Такое предательство, конечно, сказалось на людях, они чувствовали себя обманутыми. Особенно, когда речь идет о личности Йоханны-Марии Лехтме, поскольку она находилась в центре внимания и ее избрали в Рийгикогу с большим количеством голосов. С другой стороны, этот кризис также и помог другим организациям, - добавил Вайно. - Теперь все организации, занимающиеся поддержкой беженцев в рамках гуманитарной помощи, подписывают кодекс, который делает работу более прозрачной».
Он сказал, что объем поддержки упал за последний год, но это связано и с другими вещами: усталостью и экономической ситуацией в стране, но все же средства до сих пор поступают.
Подробную информацию о посещении можно найти на сайте Vabamu. Информация на выставке представлена на четырех языках: эстонском, английском, русском и украинском. Выставка продлится до 30 апреля.