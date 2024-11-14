На вопрос, чем была обусловлена такая волна помощи и неравнодушия, Вайно ответил, что наше общество смогло спроецировать эту угрозу на себя.

«В Эстонии каждый может представить, что то, что происходит сейчас в Украине, может случиться и у нас. Поэтому многим не нужно было что-то объяснять. Все разделяют страхи украинского народа, поэтому в Эстонии была такая сильная поддержка, как на уровне обычных граждан, так и на уровне государства», - объяснил куратора выставки.

Вайно подчеркнул, что в каком-то смысле эта война сблизила и сплотила многих жителей Эстонии, в том числе и на политическом уровне. «С другой стороны, в обществе больше внимания стало уделяться государственной обороне. Не только на уровне закупок оружия, но и на разных других уровнях: подготовки к конфликтам, образовательных проектов», - сказал он.

Выставка также не обошла вниманием и скандал с MTÜ Slava Ukraini, который, по словам Вайно, сильно подорвал доверие многих жителей Эстонии к пожертвованиям и организациям, которые собирают средства в поддержку Украины.

9 мая 2023 года Госпрокуратура возбудила уголовное дело по статье о присвоении имущества для расследования использования средств, собранных НКО Slava Ukraini в поддержку Украины. Фото: Rus.Postimees

«Такое предательство, конечно, сказалось на людях, они чувствовали себя обманутыми. Особенно, когда речь идет о личности Йоханны-Марии Лехтме, поскольку она находилась в центре внимания и ее избрали в Рийгикогу с большим количеством голосов. С другой стороны, этот кризис также и помог другим организациям, - добавил Вайно. - Теперь все организации, занимающиеся поддержкой беженцев в рамках гуманитарной помощи, подписывают кодекс, который делает работу более прозрачной».

Он сказал, что объем поддержки упал за последний год, но это связано и с другими вещами: усталостью и экономической ситуацией в стране, но все же средства до сих пор поступают.

Подробную информацию о посещении можно найти на сайте Vabamu. Информация на выставке представлена на четырех языках: эстонском, английском, русском и украинском. Выставка продлится до 30 апреля.