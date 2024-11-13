Госсекретарь США: НАТО поможет Украине и в 2025 году

«Цель этого визита - сосредоточить наши усилия на обеспечении Украины финансами, боеприпасами и мобилизованными силами, чтобы она могла эффективно сражаться в 2025 году или вести переговоры о мире с позиции силы. Это критический момент, так как мы наблюдаем продолжающееся наступление России на востоке Украины, атаки на гражданское население и критически важную энергетическую инфраструктуру», - сказал госсекретарь США Энтони Блинкен журналистам 13 ноября.

Трансляция заявления Блинкена доступна на YouTube-канале агентства Reuters.

«Мы продолжаем делать все, чтобы Украина имела все необходимое для эффективной обороны, и Соединенные Штаты продолжают наращивать поддержку. Недавно была выделена очередная помощь в размере 8 миллиардов долларов, а несколько недель назад - еще почти полмиллиарда. Президент Байден стремится обеспечить, чтобы каждый доллар, которым мы располагаем, был направлен Украине до 20 января. Мы убеждаемся, что Украина получает нужные средства ПВО, артиллерию и бронированные машины. Но, как всегда, это не только усилия Соединенных Штатов. Более 50 стран активно поддерживают Украину», - добавил Блинкен.

Ранее президент Финляндии Александер Стубб после разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом заявил, что окно возможностей для переговоров между Киевом и Москвой есть до дня инаугурации Трампа, которая состоится 20 января 2025 года.

Читайте также За рубежом Трамп серьезно настроен на скорое мирное соглашение между РФ и Украиной, заявил президент Финляндии

Трамп неоднократно обещал прекратить войну, как только он вступит в должность. По данным американских СМИ, Дональд Трамп уже провел соответствующие переговоры с Путиным. В Кремле информацию о личном общении Путина и Трампа опровергли.