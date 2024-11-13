19-летний футболист мадридского «Реала», которому пророчили звездное будущее, вынужден завершить карьеру

Два года назад Кукалон в матче молодежной лиги получил серьезную травму и с тех пор боролся ради того, чтобы вернуться. Однако теперь стало ясно, что молодой испанец не вернется в профессиональный футбол.

19-летний футболист сообщил грустную новость во вторник в своем Instagram.

«Эта травма после нескольких осложнений заставила меня принять сложное решение - попрощаться с футболом. В течение двух лет я перепробовал все, что было в моих силах, чтобы вновь вернуться и наслаждаться этим видом спорта.

В конце концов, мне выпала честь быть частью лучшего клуба в мире и жить мечтой. Я научился и повзрослел как человек. Со мной остаются привитые мне ценности, конечно, футбол научил меня с каждым триумфом и поражением преодолевать препятствия», - написал Кукалон.