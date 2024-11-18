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Репортаж «На уроках бывает трудно» и «мы пьем чай с конфетами». Ученики 4-го класса о рассказали переходе на эстонский язык

13 ноября 2024 г. Перемена в Таллиннской Мустамяэской гуманитарной гимназии. Фото: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix Baltics
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По мере того, как школьники и учителя русских школ адаптируются к обучению на эстонском языке, становится понятнее, какие сложности его сопровождают и насколько они преодолимы. Rus.Postimees продолжает серию репортажей из школ перехода. На прошлой неделе мы сходили на урок природоведения в четвертом классе Таллиннской Мустамяэской гуманитарной гимназии и поговорили со всеми участниками учебного процесса. 

Недавно Rus.Postimees писал о том, как прошла встреча министра образования Кристины Каллас с родителями учеников таллиннских школ. На ней родители назвали серьезной проблемой темп преподавания сложных предметов - природоведения и математики - в четвертых классах на эстонском языке. 

Именно поэтому мы выбрали для очередного репортажа урок природоведения в четвертом классе школы перехода. С директором Таллиннской Мустамяэской гуманитарной гимназии Кареном Сукиасяном договориться не составило труда. Нам дали контакт учителя, который преподает на эстонском языке биологию и природоведение, поэтому мог бы пригласить нас на урок. 

Учитель: меня интересует мнение детей 

Александр Раков - выпускник Таллиннской Мустамяэской гуманитарной гимназии, поэтому уже учась университете попросился сюда на работу. «Александр - прекрасный педагог, мы за него зубами держимся,- сказала о нем завуч 1-6 классов Мерике Кырвен. - Сейчас все школы очень заинтересованы в молодых учителях». 

13.11.2024, Александр Раков преподает биологию и природоведение в гимназии, которую сам закончил в 2020 году. Сегодня он учится в магистратуре. 
13.11.2024, Александр Раков преподает биологию и природоведение в гимназии, которую сам закончил в 2020 году. Сегодня он учится в магистратуре. Фото: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix Baltics

Перед уроком в коридорах и классах царит обычная суета, дети общаются между собой на русском языке, но с проходящими мимо педагогами привычно здороваются «Tere!». О начале урока сообщает не бьющий по ушам звонок, а приятная музыка. Дети рассаживаются группами по 4-5 человек. 

Раков начинает урок и сообщает, что сегодня класс работает над темой «Здоровый образ жизни». Очевидно первое обсуждение темы уже состоялось, поскольку сегодня ученикам придется поработать самостоятельно, а не слушать учителя. 

Классу предложено составить доклад о том, какие факторы влияют на здоровье положительно, а какие - отрицательно. Затем ученикам придется выйти к доске и обосновать свою точку зрения. Класс из 19 человек поделен на четыре группы, каждая из которых будет работать над своим докладом.

«Можно передвигаться по классу, обсуждать, а через 25 минут ребята из каждой группы расскажут нам, как они понимают здоровый образ жизни», - объясняет задачу учитель. На доске есть наводящие вопросы о спорте и здоровом питании.

Совместная работа над докладом о здоровом образе жизни. 13.11.2024 г.
Совместная работа над докладом о здоровом образе жизни. 13.11.2024 г. Фото: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix Baltics

Разумеется, разговор на уроке идет исключительно на эстонском языке. Учитель говорит достаточно быстро и использует не самые простые слова и выражения, но видно, что дети его поняли и приступили к работе над докладами. 

Обстановка в группах напоминает обсуждение ответа на игре «Что? Где? Когда?». Каждый предлагает что-то вписать в презентацию, идет оживленная дискуссия: решают, что писать, а чего не писать. Обсуждается доклад на двух языках, при этом дети используют специальные термины и строят фразы достаточно уверенно.

Слышу, что у ребят хороший словарный запас и они обсуждают не слова, а суть задания. Предложение может звучать по-русски и тут же предлагающий сам диктует по-эстонски, как это записать. Идеи вносят фломастерами на большой лист бумаги. Иногда кто-то просит учителя подсказать нужное слово, и группа двигается дальше.

Ловлю себя на мысли, что голова ребенка, совершенно спокойно оперирующего одновременно двумя языками, работает вдвое эффективнее и это отлично влияет на развитие. В данном случае и само задание требует не повторения фраз из учебника, а формулирования своей точки зрения.

Урок природоведения в 4С классе. 13.11.2024 г.
Урок природоведения в 4С классе. 13.11.2024 г. Фото: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix Baltics

Подходит время представлять доклады. К доске выходит вся группа и каждый вносит свою лепту в раскрытие темы. В этой группе все ходят на тренировки: кто 2-3 раза в неделю, а кто и целых 5 раз. «Спорт и прогулки на свежем воздухе крайне необходимы для хорошего самочувствия», - делают вывод из своего доклада дети.  

Не курить, не пить, не ругаться

Слушаем следующий доклад и выясняем, что человек непременно должен есть мясо, но нежирное. Есть можно все, но в меру. «Много бекона на ночь все-таки употреблять не стоит», - приходит к заключению очередной докладчик у доски.

Еще одна группа высказывается о врагах здоровья неожиданно: это наркотики, алкоголь и употребление плохих слов. Очевидно, эти факторы ребята относят к ментальному здоровью, о важности которого учитель им говорил. В ходе урока все смогли высказаться и очертить свое видение здорового образа жизни. 

После того, как все доклады сделаны, Александр сообщает, что в классе сегодня есть именинница. «Давайте поздравим Владу!» - призвал учитель и класс дружно спел ей «Palju õnne sulle...!». Девочка пробежалась по классу с пакетом конфет и собрала свои индивидуальные поздравления. Досталась конфетка и мне. 

Класс собрался поздравить одноклассницу с Днем рождения. 13.11.2024 г.
Класс собрался поздравить одноклассницу с Днем рождения. 13.11.2024 г. Фото: Anastasiya Tido

Пока детвора шуршит фантиками, Александр смотрит на часы: конец урока совсем близко, можно начинать общение класса с журналистом. «Кто хочет дать интервью для газеты?», - спрашивает учитель. «Яааа!», - поднимается лес рук. Что ж, раз все хотят, значит все и поучаствуют. 

Садимся с ребятами в круг, и я прошу по-русски каждого ученика, кто хочет высказаться, сначала представиться. «О! Можно по-русски?» - осведомляется мальчик. Для учеников это неожиданностью, они привыкли, что на уроке общение идет только по-эстонски. «В этот раз можно», - дает добро учитель. 

«Владимир», - представляется первый докладчик и обстоятельно объясняет ситуацию. «На уроках иногда бывает трудно, но нам учитель всегда помогает. Поскольку нам учитель помогает, то становится нетрудно. То есть нам всё объясняют, тогда получается всё хорошо. И мы тоже стараемся помогать друг другу. Ну... всё!», - подводит он итог своего спича.

«Учитель нам помогает, это очень хорошо. У нас очень классный учитель», - говорят ученики об Александре Ракове. Урок природоведения в 4С классе. 13.11.2024 г. 
«Учитель нам помогает, это очень хорошо. У нас очень классный учитель», - говорят ученики об Александре Ракове. Урок природоведения в 4С классе. 13.11.2024 г. Фото: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix Baltics

Следующим слово берет Миша: «Мне трудно только чуть-чуть учиться. Учитель нам помогает, это очень хорошо. У нас очень классный учитель». Общественность вокруг одобрительно гудит, поддерживая оценку, данную Мишей учителю Ракову.

«У нас есть такой урок, когда мы все вместе собираемся в классе, приносим конфеты, сладости. Мы пьём всегда чай на этом уроке», - сообщает Миша. Спрашиваю, зачем нужны подобные уроки по их мнению. Дети отвечают, что в таком свободном формате разговора за чаем они развивают речь и слушание.

Детей учат думать, а не просто запоминать

Сегодня я наблюдала не самый стандартный урок, поэтому спрашиваю, нравится ли им больше отвечать на вопросы по учебнику или делать самостоятельную работу и доклад. Коллективный разум высказывает мнение, что самостоятельные работы «гораздо веселее и интереснее».

Дети четко формулируют, что им очень нравится думать над задачей и высказывать свое мнение. Кроме того, им импонирует возможность посовещаться и прийти к ответу вместе. «Когда мы делаем задание с одноклассниками, так легче, чем по одному», - резюмирует Влада.

Звенит звонок на перемену, и я благодарю 4-й С класс за содействие. «Пожалуйста, не за что», - отвечают мне дети с полным осознанием важности выполненной ими задачи и отбывают на законный отдых. 

Перемена в Таллиннской Мустамяэской гуманитарной гимназии, 13.11.2024, 
Перемена в Таллиннской Мустамяэской гуманитарной гимназии, 13.11.2024, Фото: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix Baltics

Перемена - подходящее время, чтобы поговорить с учителем. Александр Раков говорит, что несколько лет назад его взяли с минимальной нагрузкой на место учителя биологии. Сейчас он уже заканчивает магистратуру и в школе работает пятый год. Откуда взялись навыки преподавания при таком карьерном пути?

«Первый год мне очень помогали мои коллеги. В школе есть еще одна учительница биологии, она делилась со мной материалами, давала советы. Потом директором стала Виктория Шаповалова, которая тоже преподавала биологию, она была моим ментором», - рассказал молодой преподаватель.

Кроме того, в университете были занятия по педагогике, которые Александр брал в свободное время дополнительно, чтобы сразу применять эти навыки в классе. Спрашиваю, насколько для детей переход на эстонский язык стал сложным и травмирующим опытом.

Всегда есть дети, которым учиться сложнее

«Я бы не сказал, что процесс тяжёлый или он наносит им травму, - отвечает Раков. - Они все справляются в принципе. Всегда есть дети, которым учиться сложнее, чем остальным, но и они тоже справляются. В школе создана очень поддерживающая такой переход среда - они же постоянно слышат эстонскую речь».

Урок природоведения в 4 С классе Таллиннской Мустамяэской гуманитарной гимназии. 
Урок природоведения в 4 С классе Таллиннской Мустамяэской гуманитарной гимназии. Фото: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix Baltics

Обсуждаем природоведение как достаточно сложный предмет для изучения на эстонском языке. «Я согласен, что это не самый простой предмет. Природоведение и математика на эстонском языке даются труднее в 4 классе, но все учителя стараются адаптировать материал, связать его с повседневной жизнью. Тогда детям становится гораздо понятнее», - рассказывает Раков. 

Термины всегда в начале новой темы ребята записывают и потом могут вернуться к своему списку в тетради, если во время изучения темы забыли слово. «Я никогда не заставлял учить их наизусть, термины запоминаются через многократное повторение по мере изучения темы», - говорит Раков.

Кроме того, учитель не требует обязательно употреблять именно те слова, что дает он или учебник. «Главное, чтобы дети понимали суть явления и могли его объяснить своими словами. Если при этом они используют другие слова, сами находят синонимы, то так тоже можно. Во всяком случае у меня так», - объясняет учитель.

Но как дети справляются с ответами на эстонском языке о более сложных явлениях? Все-таки для этого нужна уже речь, а не просто знание слов. У всех ли так же хорошо, как в 4С? «Да, этот класс учил эстонский язык в форме погружения с 1 класса, так что для них это вообще не проблема, как видите», - говорит Раков. 

Он работает и с классами, которые не прошли через погружение и работают по предметам в более медленном темпе. В школе много детей, которые приехали из Украины и не учили эстонский язык совсем, для них программа очень адаптированная, с обычной скоростью освоение материала невозможно, это учитывается.

Тут у многих может возникнуть вопрос, а как же быть с освоением учебного материала в этом случае? Школьная программа никуда ведь не денется, и дети должны получить определенный объем знаний. 

«Знаете, я не думаю, что из-за перехода и адаптации страдает качество знаний. Конечно, на то чтобы дети поняли материал на эстонском языке, тоже уходит время. Но при этом огромный плюс в том, что поддерживаем тем самым сам язык. Им ведь придется его использовать в повседневной жизни», - говорит молодой учитель.

Он привел в пример тему, которая рассматривалась на уроке - здоровый образ жизни. «Это тема, с которой сталкиваются все, решая вопросы питания и его влияния на организм, или занимаясь спортом, или поддерживая душевное здоровье. Слова, которые мы освоили на уроке, им постоянно будут встречаться в повседневной жизни». 

Завуч 1-6 классов Мерике Кырвен работает в школе не одно десятилетие, но и одна считает, что более щадящий темп преподавания не повредит знаниям: «Все всё освоят в итоге. Родителям не нужно торопить детей и нервничать».

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