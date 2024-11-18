Репортаж «На уроках бывает трудно» и «мы пьем чай с конфетами». Ученики 4-го класса о рассказали переходе на эстонский язык

По мере того, как школьники и учителя русских школ адаптируются к обучению на эстонском языке, становится понятнее, какие сложности его сопровождают и насколько они преодолимы. Rus.Postimees продолжает серию репортажей из школ перехода. На прошлой неделе мы сходили на урок природоведения в четвертом классе Таллиннской Мустамяэской гуманитарной гимназии и поговорили со всеми участниками учебного процесса.

Недавно Rus.Postimees писал о том, как прошла встреча министра образования Кристины Каллас с родителями учеников таллиннских школ. На ней родители назвали серьезной проблемой темп преподавания сложных предметов - природоведения и математики - в четвертых классах на эстонском языке.

Именно поэтому мы выбрали для очередного репортажа урок природоведения в четвертом классе школы перехода. С директором Таллиннской Мустамяэской гуманитарной гимназии Кареном Сукиасяном договориться не составило труда. Нам дали контакт учителя, который преподает на эстонском языке биологию и природоведение, поэтому мог бы пригласить нас на урок.

Учитель: меня интересует мнение детей

Александр Раков - выпускник Таллиннской Мустамяэской гуманитарной гимназии, поэтому уже учась университете попросился сюда на работу. «Александр - прекрасный педагог, мы за него зубами держимся,- сказала о нем завуч 1-6 классов Мерике Кырвен. - Сейчас все школы очень заинтересованы в молодых учителях».

13.11.2024, Александр Раков преподает биологию и природоведение в гимназии, которую сам закончил в 2020 году. Сегодня он учится в магистратуре. Фото: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix Baltics

Перед уроком в коридорах и классах царит обычная суета, дети общаются между собой на русском языке, но с проходящими мимо педагогами привычно здороваются «Tere!». О начале урока сообщает не бьющий по ушам звонок, а приятная музыка. Дети рассаживаются группами по 4-5 человек.

Раков начинает урок и сообщает, что сегодня класс работает над темой «Здоровый образ жизни». Очевидно первое обсуждение темы уже состоялось, поскольку сегодня ученикам придется поработать самостоятельно, а не слушать учителя.