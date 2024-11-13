Раймонд Кальюлайд о ситуации на PÖFF: сейчас в Эстонии не время показывать двусмысленное творчество российских авторов

«Разгорелись жаркие дебаты о том, правильно ли поступил фестиваль Pimedate Ööde Filmifestival (PÖFF), включив в свою программу фильм российского режиссера Бориса Гуца “Глухие влюбленные”, - пишет Кальюлайд в социальной сети. - В частности, министерство иностранных дел Украины попросило убрать этот фильм из программы и не показывать его в Таллинне, и их аргументы очень убедительны».

PÖFF решил по просьбе украинцев исключить фильм Гуца из специальной программф «В поддержку Украины», однако премьера фильма все же состоится в рамках основной программы в воскресенье.

«Если вы спросите мое мнение, то я считаю, что сейчас не время для показа двусмысленного творчества российских авторов в Эстонии. Меня, к сожалению, не убеждают аргументы о том, что режиссер якобы против войны и что это независимый фильм», - отмечает Кальюлайд.

Политик объясняет свою позицию: «Как государство и как нация мы однозначно поддерживаем Украину, оказываем военную помощь, поддерживаем политически и экономически и, конечно, приняли украинских граждан, спасающихся от войны. Мы сделали все, чтобы изолировать Россию экономически, политически и во всех возможных аспектах. Если наши украинские друзья считают этот фильм оскорбительным, что было заявлено даже на уровне министерства иностранных дел Украины, то мы должны прислушаться к мнению наших украинских друзей».

Кальюлайд также прокомментировал заявление организаторов PÖFF, что фестиваль - это место для различных точек зрения, дискуссий и споров, приводя в пример показ фильмов Израиля и Палестины. «Надеюсь, что в Эстонии понимают, что ситуация на Ближнем Востоке и в Украине абсолютно несопоставимы», - сказал он.

Депутат Рийгикогу напомнил, что Украина - это суверенное, международно признанное государство, которое Россия атакует без всякой легитимной причины.

«Эта война началась в результате империалистической политики российского руководства. Война Израиля и ХАМАС началась с ужасающей террористической атаки ХАМАС на Израиль. Украина никогда не нападала на Россию и никак не угрожала ей», - заявил Кальюлайд.

В заключение он добавил, что ставить знак равенства между этими конфликтами неправильно: «Это должно быть очевидно для каждого жителя Эстонии».