ГАЛЕРЕЯ ERK провели пикет в знак протеста против налоговой политики правительства

ERK обращает внимание на то, что, хотя для правительства повышение налогов является простым шагом, истинная государственная мудрость заключается в способности сократить чрезмерное вмешательство государства во все аспекты жизни общества.

Председатель ERK Сильвер Куузик сказал, что пикет - это призыв ко всем, независимо от партийной принадлежности, выступить против несправедливо навязанного повышения налогов. Партия также призвала все оппозиционные партии и 20 некоммерческих организаций выразить свою поддержку.

«Мы объединяем усилия, чтобы отстоять права эстонского народа и потребовать справедливой и прозрачной политики, отвечающей интересам людей», - подчеркнул Куузик.

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По оценке партии, повышение налогов - явный признак неспособности ответственно управлять государством. По мнению Куузика, задача руководителей Эстонии - создать такую среду, которая благоприятствовала бы предпринимательству и укрепляла позиции Эстонии как национальной экономики. Если пренебречь особенностями налоговой системы, которые до сих пор позволяли предприятиям в Эстонии развиваться без подоходного налога и тем самым способствовать экономическому развитию, то в ближайшее десятилетие Эстония может оказаться в ситуации, когда экономика будет стагнировать, а уровень жизни населения снизится.

По словам Куузика, главная идея пикета заключается в том, что правительство должно учитывать реальные потребности населения и предприятий, а не принимать недальновидные решения, подрывающие конкурентоспособность страны.

«Все более сложная и обременительная налоговая система ведет нас к угасанию экономики и снижению уровня жизни людей. Мы не можем оставаться сторонними наблюдателями, когда процветание наших людей находится под угрозой», - добавил Куузик.

Организаторы пикета надеются, что это станет сигналом, который заставит правительство изменить свою политику.

«Народ Эстонии не готов мириться с ситуацией, когда наш голос игнорируется - давайте объединимся и единодушно скажем НЕТ повышению налогов, которое ложится бременем на плечи народа!» - подчеркнул Куузик.

На акции протеста также присутствовали председатель Центристской партии Михаил Кылварт и депутат Рийгикогу от Центристской партии Вадим Белобровцев.