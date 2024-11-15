Вируский уездный суд отказал в условно-досрочном освобождении 61-летнему Сергею Середенко. Он отбывает наказание в пять с половиной лет лишения свободы за антигосударственную деятельность.

«Вируский уездный суд не освободил Сергея Середенко из тюрьмы условно-досрочно (УДО). Решение суда не вступило в законную силу», - цитирует Rus.ERR пресс-секретаря Вируского уездного суда Кристи Эрлих.

11 ноября стало известно, что тюрьма, где находится осужденный, ходатайство об УДО поддержала. Прокуратура выступала против. Тюремную камеру предполагалось заменить на электронное наблюдение.

Середенко был задержан 3 марта 2021 года. С этого момента отсчитывается срок его наказания. То есть выйти на свободу без УДО он сможет только осенью 2026 года.

Харьюский уездный суд приговорил Середенко к 5 годам и 6 месяцам тюрьмы. 19 декабря этот приговор оставил без изменений Таллиннский окружной суд.

По версии следствия, Сергей Середенко с 2009 года и до своего задержания в марте 2021 года сознательно установил и поддерживал отношения против Эстонской Республики с семью лицами, действующими в интересах и от имени российских госорганов.

Его цель состояла в том, чтобы помочь им в ненасильственных действиях против независимости и территориальной целостности Эстонии и поддержать деятельность антиэстонской разведки.