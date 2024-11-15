Вируский уездный суд не согласился с позицией тюрьмы, где содержится осужденный Сергей Середенко, что участник ненасильственных действий против независимости и территориальной целостности Эстонии может быть выпущен на свободу раньше срока.
Вируский уездный суд отказал в условно-досрочном освобождении 61-летнему Сергею Середенко. Он отбывает наказание в пять с половиной лет лишения свободы за антигосударственную деятельность.
«Вируский уездный суд не освободил Сергея Середенко из тюрьмы условно-досрочно (УДО). Решение суда не вступило в законную силу», - цитирует Rus.ERR пресс-секретаря Вируского уездного суда Кристи Эрлих.
11 ноября стало известно, что тюрьма, где находится осужденный, ходатайство об УДО поддержала. Прокуратура выступала против. Тюремную камеру предполагалось заменить на электронное наблюдение.
Середенко был задержан 3 марта 2021 года. С этого момента отсчитывается срок его наказания. То есть выйти на свободу без УДО он сможет только осенью 2026 года.
Харьюский уездный суд приговорил Середенко к 5 годам и 6 месяцам тюрьмы. 19 декабря этот приговор оставил без изменений Таллиннский окружной суд.
По версии следствия, Сергей Середенко с 2009 года и до своего задержания в марте 2021 года сознательно установил и поддерживал отношения против Эстонской Республики с семью лицами, действующими в интересах и от имени российских госорганов.
Его цель состояла в том, чтобы помочь им в ненасильственных действиях против независимости и территориальной целостности Эстонии и поддержать деятельность антиэстонской разведки.
Согласно обвинению, Середенко участвовал в деятельности России по оказанию влияния, готовя и публикуя на основе полученных из России инструкций статьи в поддержку целей внешней политики и политики безопасности России, направленных на раскол эстонского общества и дискредитацию государственных институтов.
Он также принимал участие в мероприятиях учреждений и организаций, связанных с деятельностью влияния и планированием их деятельности. Кроме того, он собирал и передавал интересующую Россию информацию о том, что происходило в эстонском обществе и политике.
Суд отклонил утверждение защитника, что Середенко выступал в качестве независимого исследователя или адвоката. Середенко тесно сотрудничал с российскими государственными учреждениями и организациями, и ему часто предписывали тему, содержание и тон статей. Так что это была заказная работа, а не самостоятельная экспертиза или анализ. Также Середенко явно занимался продвижением образа так называемого «русского мира», а не защитой прав личности от произвола государства.
Уголовная коллегия Госсуда оставила в силе обвинительный приговор Середенко и не согласилась с позицией защиты о неконституционности уголовно-правовых норм, лежащих в основе обвинения.