Кая Каллас поздравила будущего госсекретаря США Марко Рубио. Он голосовал против помощи Украине

«Поздравляю Марко Рубио с выдвижением на пост следующего госсекретаря США! С нетерпением жду совместной работы над нашими многочисленными общими проблемами. США и ЕС всегда сильнее и надежнее, когда работают вместе», - написала Каллас в Х спустя несколько суток после того, как стало известно, что Трамп выбрал в качестве своего госсекретаря именно Рубио.