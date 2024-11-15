Экс-премьер Эстонии Кая Каллас, которая теперь работает верховным представителем ЕС по иностранным делам, поздравила Марко Рубио с решением Дональда Трампа отдать именно этому республиканцу пост госсекретаря США. Рубио ранее голосовал против предоставления США военной помощи Украине.
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Кая Каллас поздравила будущего госсекретаря США Марко Рубио. Он голосовал против помощи Украине
«Поздравляю Марко Рубио с выдвижением на пост следующего госсекретаря США! С нетерпением жду совместной работы над нашими многочисленными общими проблемами. США и ЕС всегда сильнее и надежнее, когда работают вместе», - написала Каллас в Х спустя несколько суток после того, как стало известно, что Трамп выбрал в качестве своего госсекретаря именно Рубио.