В 2025 году может пройти новый обмен заключенными между РФ и Западом

В феврале 2025 года Россия и Запад могут вновь провести обмен заключенными, сообщил адвокат гражданки РФ и США Ксении Карелиной, осужденной в Екатеринбурге за пожертвование украинскому фонду.

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«Насколько следует из той информации, которой я обладаю, Ксения Карелина находится в обменных списках», - заявил Михаил Мушаилов в интервью YouTube-каналу «Понятно.медиа» в четверг, 14 ноября.

По его словам, ему не известны фамилии других осужденных, которых могут включить в список на обмен. Кроме того, он не состоит в контакте с западной стороной, обеспечивающей обмен.

Борис Кагарлицкий попросил не включать его в обменные списки

Между тем социолог Борис Кагарлицкий, приговоренный к 5 годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма, опубликовал вечером 14 ноября заявление, в котором призвал не включать его в списки для нового обмена заключенными. «Я уже несколько раз заявлял и повторяю снова, что в подобных обменах участвовать не желаю и прошу меня в эти списки не включать. Не вижу никакого смысла и пользы для себя в эмиграции. Если бы я хотел уехать из страны, я бы сам это сделал. Но я уезжать с родины не собираюсь и, если ради этого надо сидеть в тюрьме, - буду сидеть в тюрьме», - написал он. Кагарлицкий подчеркнул, что полноценное освобождение необходимо всем политзаключенным, причем на родине.