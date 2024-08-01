Юрист, который ранее работал в России и представлял интересы украинцев, удерживавшихся в российских тюрьмах, в прошлом участвовал в обменах заключенными, в том числе летчицы Надежды Савченко.

«Не хочу забегать вперед, но, если Красикова действительно выдали Путину, это означает безнаказанность не шпионов, не хакеров, не пособников, а именно киллеров. Киллеров, которые из России поедут убивать. Это часть цены. Об этом невозможно забывать. Этот хэппи-энд будет авансом оплачен чьей-то кровью», - уверен Новиков.

«Успешные переговоры о возможном обмене Красикова на Навального ранее стали спусковым крючком для убийства Навального. Стоило один раз дать эту слабину, когда оказалось, что Красикова в принципе можно вернуть, следующим естественным шагом стала мысль, что раз Красикова можно вернуть, зачем отпускать Навального? Отпустим другого, а Навального убьем и скажем, что он умер сам», - соглашается Илья Новиков с правдоподобностью этой версии причин смерти лидера российской оппозиции в тюрьме в начале 2024 года.

«И второй момент, о котором все забывают. Каждый такой самолет всегда имеет ограниченное число мест. Всегда есть кто-то, кому не хватило места на этом самолете. Последний такой крупный обмен был в 2019 году. 35 на 35 с Украиной. Те люди, которые не поместились в число 35, которые на тот момент были в российских тюрьмах, они там все еще находятся. Это тоже вещь, которую нужно помнить, когда вы будете радоваться за тех, кому место в этом самолете досталось», - добавил адвокат Новиков.