Российский оппозиционер и автор идеи персональных санкций в отношении российских чиновников за нарушение прав человека Владимир Кара-Мурза освобожден из тюрьмы в РФ в рамках обмена заключенными. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg. Тем временем стал известен весь обменный список.
«Кремль освобождает диссидента Владимира Кара-Мурзу в рамках соглашения, сообщил европейский чиновник на условиях анонимности», - пишет днем 1 августа Bloomberg.
42-летний активист с двойным российско-британским гражданством является многолетним критиком режима Путина. Он был задержан в Москве в апреле 2022 года. Сначала его обвинили в неповиновении сотрудникам полиции и задержали по административной статье. Через несколько дней он был обвинен по статье УК РФ о распространении недостоверных сведений о действиях ВС РФ. Еще через несколько недель он получил обвинение по статье госизмена. В качестве доказательств вины политика следствие указывало на его публичные выступления с критикой российских властей, которые состоялись в том числе в США. В апреле 2023 года он был приговорен к 25 годам лишения свободы.
Преследованием Кара-Мурзы занимались те же люди, которых ранее, благодаря его усилиям, удалось внести в международные санкционные списки за нарушения прав граждан в России. В СИЗО Кара-Мурза неоднократно оказывался в штрафном изоляторе по надуманным предлогам. У него начали отниматься ноги из-за серьезных поражений нервной системы, которые наступили в результате двух попыток его убийства в 2015 и 2017 годах. Политика дважды пытались отравить. Симптомы отравления совпадали с теми, что пережил другой российский оппозиционер, Алексей Навальный.
Адвокаты политика информацию о его освобождении пока не подтверждали.
Ранее Bloomberg сообщил, что Россия освободила журналиста WSJ Эвана Гершковича и экс-морпеха США Пола Уилана.
Обмен заключенными между США и Россией СМИ уже называют историческим из-за количества лиц, которые могут быть обменяны, однако подтверждений по другим фамилиям пока нет.
По данным издания Insider Россия отдала: Эвана Гершковича, Владимира Кара-Мурзу, Лилию Чанышеву, Илью Яшина, Ксению Фадееву, Андрея Пивоварова, Пола Уилана, Алсу Курмашеву, Олега Орлова, Сашу Скочиленко, Дитера Воронина, Кевина Лика, Рико Кригера, Патрика Шебеля, Германа Мойжеса, Вадима Останина.
В обмен Кремль получил: киллера ФСБ Вадима Красикова (из Германии), Артема Дульцева (из Словении), Анну Дульцеву (из Словении), Михаила Микушина (из Норвегии), Павла Рубцова (из Польши), Романа Селезнева (из США), Владислава Клюшина (из США), Вадима Конощенка (из США).
В 2023 году Владимир Кара-Мурза был удостоен в Эстонии Креста за заслуги II степени. Награду получила супруга политика Евгения Кара-Мурза.
Накануне приезда в Таллинн жена одного из лидеров российской оппозиции дала большое интервью Rus.Postimees.
Кого в рамках обмена заключенными получит Москва, не сообщается. Однако в этом контексте в СМИ появлялось имя киллера ФСБ Вадима Красикова, который отбывал пожизненный срок за убийство оппонента Кремля в Берлине.
«Все указывает на то, что этот обмен стал возможным только потому, что в него включили человека известного как Красиков. Это один из киллеров Путина. Это самая важная часть этого пазла», - комментировал телеканалу «Дождь» грядущий обмен адвокат Илья Новиков.
Юрист, который ранее работал в России и представлял интересы украинцев, удерживавшихся в российских тюрьмах, в прошлом участвовал в обменах заключенными, в том числе летчицы Надежды Савченко.
«Не хочу забегать вперед, но, если Красикова действительно выдали Путину, это означает безнаказанность не шпионов, не хакеров, не пособников, а именно киллеров. Киллеров, которые из России поедут убивать. Это часть цены. Об этом невозможно забывать. Этот хэппи-энд будет авансом оплачен чьей-то кровью», - уверен Новиков.
«Успешные переговоры о возможном обмене Красикова на Навального ранее стали спусковым крючком для убийства Навального. Стоило один раз дать эту слабину, когда оказалось, что Красикова в принципе можно вернуть, следующим естественным шагом стала мысль, что раз Красикова можно вернуть, зачем отпускать Навального? Отпустим другого, а Навального убьем и скажем, что он умер сам», - соглашается Илья Новиков с правдоподобностью этой версии причин смерти лидера российской оппозиции в тюрьме в начале 2024 года.
«И второй момент, о котором все забывают. Каждый такой самолет всегда имеет ограниченное число мест. Всегда есть кто-то, кому не хватило места на этом самолете. Последний такой крупный обмен был в 2019 году. 35 на 35 с Украиной. Те люди, которые не поместились в число 35, которые на тот момент были в российских тюрьмах, они там все еще находятся. Это тоже вещь, которую нужно помнить, когда вы будете радоваться за тех, кому место в этом самолете досталось», - добавил адвокат Новиков.