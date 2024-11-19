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«Байден ответил по-байденовски»: зачем США разрешили удары дальнобойным оружием по России

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На этой фотографии, сделанной 29 июля 2017 года, показана тактическая ракетная система армии США (ATACMS), запускающая ракету в Восточное море из неуказанного местоположения на восточном побережье Южной Кореи во время совместных ракетных учений с США, направленных на противодействие испытанию соседней тоталитарной Северной Кореи баллистических ракет. В ноябре 2024 года США разрешили Киеву использовать эти ракеты по объектам внутри РФ.
На этой фотографии, сделанной 29 июля 2017 года, показана тактическая ракетная система армии США (ATACMS), запускающая ракету в Восточное море из неуказанного местоположения на восточном побережье Южной Кореи во время совместных ракетных учений с США, направленных на противодействие испытанию соседней тоталитарной Северной Кореи баллистических ракет. В ноябре 2024 года США разрешили Киеву использовать эти ракеты по объектам внутри РФ. Фото: AFP / Scanpix

18 ноября сообщения американских СМИ о разрешении использовать дальнобойное оружие по территории России подтвердили в Киеве и в других европейских столицах. Вашингтон сообщил об этом решении Берлину, который, однако, так и не снимает свой запрет. Почему решение принято только сейчас, и к каким последствиям оно может привести, Rus.Postimees рассказали эксперты из Таллинна, Риги и Праги.

«Сегодня многие в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно», - заявил Владимир Зеленский, комментируя сообщения о том, что Джо Байден разрешил Украине использовать для ударов по России ракеты ATACMS, а Франция и Великобритания разрешили наносить удары по России, используя дальнобойные франко-британские ракеты SCALP и Storm Shadow.

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