18 ноября сообщения американских СМИ о разрешении использовать дальнобойное оружие по территории России подтвердили в Киеве и в других европейских столицах. Вашингтон сообщил об этом решении Берлину, который, однако, так и не снимает свой запрет. Почему решение принято только сейчас, и к каким последствиям оно может привести, Rus.Postimees рассказали эксперты из Таллинна, Риги и Праги.
Для подписчиков
«Байден ответил по-байденовски»: зачем США разрешили удары дальнобойным оружием по России
«Сегодня многие в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно», - заявил Владимир Зеленский, комментируя сообщения о том, что Джо Байден разрешил Украине использовать для ударов по России ракеты ATACMS, а Франция и Великобритания разрешили наносить удары по России, используя дальнобойные франко-британские ракеты SCALP и Storm Shadow.
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