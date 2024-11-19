«Байден ответил по-байденовски»: зачем США разрешили удары дальнобойным оружием по России

На этой фотографии, сделанной 29 июля 2017 года, показана тактическая ракетная система армии США (ATACMS), запускающая ракету в Восточное море из неуказанного местоположения на восточном побережье Южной Кореи во время совместных ракетных учений с США, направленных на противодействие испытанию соседней тоталитарной Северной Кореи баллистических ракет. В ноябре 2024 года США разрешили Киеву использовать эти ракеты по объектам внутри РФ.

18 ноября сообщения американских СМИ о разрешении использовать дальнобойное оружие по территории России подтвердили в Киеве и в других европейских столицах. Вашингтон сообщил об этом решении Берлину, который, однако, так и не снимает свой запрет. Почему решение принято только сейчас, и к каким последствиям оно может привести, Rus.Postimees рассказали эксперты из Таллинна, Риги и Праги.