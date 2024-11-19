Маргус Цахкна заявил, что для работоспособности любого мирного соглашения между Киевом и Москвой необходима отправка в Украину военных из стран ЕС. Заявление главы МИД Эстонии публикует Financial Times. Весной Цахкна говорил, что Эстония не планирует отправлять свои войска в Украину. Rus.Postimees напоминает историю заявлений политиков о возможной отправке военных из стран ЕС в Украину.
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«Должны быть готовы отправить военные силы в Украину»: из-за Трампа МИД Эстонии призвал союзников готовиться к усилению поддержки Киева (1)
«Европейские лидеры должны быть готовы отправить военные силы в Украину, чтобы подкрепить любое мирное соглашение между Киевом и Москвой, разработанное Дональдом Трампом», - 19 ноября цитирует Financial Times слова министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна («Ээсти 200»).