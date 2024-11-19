«Должны быть готовы отправить военные силы в Украину»: МИД Эстонии призвал союзников готовиться к усилению поддержки Киева из-за Трампа

Эстонские военнослужащие маршируют во время парада в честь Дня независимости Эстонии в Таллинне, 24 февраля 2023 года.

Маргус Цахкна заявил, что для работоспособности любого мирного соглашения между Киевом и Москвой необходима отправка в Украину военных из стран ЕС. Заявление главым МИД Эстонии публикует Financial Times. Весной Цахкна говорил, что Эстония не планирует отправлять свои войска в Украину. Rus.Postimees напоминает историю заявлений политиков о возможной отправке военных из стран ЕС в Украину.