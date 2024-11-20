«Nordic Aviation Group и Xfly прошли сложный путь за последние 15 месяцев, с момента вступления в должность нового руководства в августе 2023 года. Этот процесс потребовал огромных усилий от всей команды, чтобы вывести авиакомпанию на новый и устойчивый путь», - пояснил Ремко Алтхуис, генеральный директор Nordic Aviation Group.

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Алтхуис подчеркнул, что компания очень гордится результатами, достигнутыми за этот период, которые позволили ей занять прочное финансовое положение к весне 2024 года.

«Мы обеспечили нашим клиентам сервис на самом высоком уровне, что подтверждается нашей пунктуальностью и качеством обслуживания. Наши партнеры также высоко оценили отличную работу нашей команды», - добавил он.

Эстонская Республика, единственный собственник Nordic Aviation Group (и ее дочерней компании Xfly), начала процесс приватизации в конце 2023 года. На протяжении последней недели велись интенсивные переговоры, в ходе которых обе стороны пытались достичь взаимоприемлемого соглашения.

«К сожалению, в понедельник потенциальный инвестор объявил, что не намерен продолжать приватизацию из-за чрезмерных рисков, - пояснила Кадри Ланд, председатель наблюдательного совета Nordic Aviation Group. Поэтому совет директоров проинформировал наблюдательный совет о своем решении прекратить деятельность Nordic Aviation Group и Xfly и подать заявление о банкротстве».

По словам Ремко Альтхуиса, генерального директора Nordic Aviation Group, совет директоров подаст заявление о банкротстве Nordic Aviation Group AS и Regional Jet OÜ как можно скорее. Компания проинформировала всех своих сотрудников и партнеров, включая лизингодателей самолетов, о своем намерении подать заявление о банкротстве.

«Наша цель - как можно скорее вернуть самолеты, используемые Nordic Aviation Group и Xfly, лизингодателям, возможно, в ближайшие недели, - пояснил Алтхуис. - Это потребует соблюдения всех формальностей, связанных с процедурой банкротства, включая уведомление Кассы страхования от безработицы».