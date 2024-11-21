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Ветеран Сил обороны хочет убедить главу МВД, что его брак с гражданкой РФ – не фиктивный. Жене запрещен въезд в Эстонию

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Гражданин Эстонии целует свою жену гражданку России во время свадьбы в РФ. Пара не успела пожениться в Эстонии, где женщина просила Международную защиту, но была вынуждена покинуть ЕС из-за отказа в предоставлении убежища. Пара продолжает судиться с PPA за снятие запрета для россиянки на въезд в Эстонию.
Гражданин Эстонии целует свою жену гражданку России во время свадьбы в РФ. Пара не успела пожениться в Эстонии, где женщина просила Международную защиту, но была вынуждена покинуть ЕС из-за отказа в предоставлении убежища. Пара продолжает судиться с PPA за снятие запрета для россиянки на въезд в Эстонию. Фото: Коллаж Rus.Postimees / фото из личного архива собеседников Rus.Postimees

Гражданке РФ, которой запрещен въезд в Эстонию, не удалось даже попытаться убедить суд, что ее брак с гражданином Эстонии настоящий, а не фиктивный. Запрет PPA на ее въезд в Эстонию суд отменять не стал. Ее муж собирается поговорить с министром внутренних дел тет-а-тет. Rus.Postimees публикует продолжение истории разделенной границами семьи ветерана Сил обороны и антипутинской активистки, которой ранее отказали в убежище.

В конце лета Rus.Postimees рассказывал историю Лины и ее мужа Урмаса (имена изменены в целях безопасности нашей собеседницы, т.к. она находится на территории РФ).

В 2022 году гражданка РФ приехала в Эстонию, попросила международную защиту и за время ожидания решения начала встречаться с гражданином Эстонии. В конце 2023 года ей было отказано в убежище и вынесен запрет на въезд в страну в ближайшие три года.

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