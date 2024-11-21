Гражданке РФ, которой запрещен въезд в Эстонию, не удалось даже попытаться убедить суд, что ее брак с гражданином Эстонии настоящий, а не фиктивный. Запрет PPA на ее въезд в Эстонию суд отменять не стал. Ее муж собирается поговорить с министром внутренних дел тет-а-тет. Rus.Postimees публикует продолжение истории разделенной границами семьи ветерана Сил обороны и антипутинской активистки, которой ранее отказали в убежище.
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Ветеран Сил обороны хочет убедить главу МВД, что его брак с гражданкой РФ – не фиктивный. Жене запрещен въезд в Эстонию
В конце лета Rus.Postimees рассказывал историю Лины и ее мужа Урмаса (имена изменены в целях безопасности нашей собеседницы, т.к. она находится на территории РФ).