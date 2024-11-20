КОЛОНКА СОБОЛЕВА И без Z на голове Брейвик является духовным и ментальным собратом Путина

Разрешение Украине бить по целям в России западными ракетами - это, безусловно, заслуживающий одобрения шаг, но было бы гораздо правильнее, если бы он был сделан не в канун 1000-го дня войны. Было бы правильно, если бы это разрешение прилагалось бы «в комплект» к этому оружию сразу, как только оно поступило, плюс даже сейчас это разрешение связано с множеством неуместных ограничений. Если перенести все это реагирование на историю с Брейвиком, это похоже на что-то вроде того, как если бы норвежская полиция получила право стрелять в его направлении на третью неделю осады, да и то в зависимости от степени агрессивности его поведения.

Брейвик сидит в тюрьме, его 21-летний срок, согласно спецпараграфам приговора, может неограниченное количество раз продлеваться еще на пять лет, и вот картина «среза мира» в этом месте выглядит сейчас совершенно справедливой, и все, кажется, с этим согласны. Но и справедливые видения прекращения военной агрессии России против Украины совершенно точно не могут быть никакими другими, кроме как предусматривающими полное лишение нейтрализованного террориста возможности «рецидива», причем вечное, которое гарантирует и та самая формула с умножаемой на бесконечность пятеркой.

Достижимый идеал

Поскольку, в отличие от Андерса Брейвика, Владимир Путин не является маньяком-одиночкой, а является главнокомандующим террористической армии, речь о подлежащем в случае нынешней войне нейтрализации террористе должна вестись, разумеется, о Российской Федерации. Конкретно Путин на скамье международного трибунала стал бы ярким символом восторжествования человечности над античеловеческим, но даже на фоне такого прекрасного зрелища судьба мира не стала бы выглядеть намного безопаснее без немедленной денуклеаризации РФ, а также государств, которые должны появиться - после справедливого окончания войны - на ее месте.

Андерс Брейвик почти наверняка больше никогда никого не убьет. Нынешние обстоятельства Андерса Брейвика должны служить эмблематическим олицетворением того, к чему цивилизованная часть человечества, столкнувшаяся с проблемой «русского мира», должна стремиться.