Андерс Брейвик в 1000-й день полномасштабной войны РФ против Украины нашел броский способ показать себя сторонником российской агрессии. Журналист Павел Соболев считает, что цивилизованные страны должны обращаться со странами-террористами таким же образом, каким в цивилизованном мире принято обращаться с террористами-одиночками.
КОЛОНКА СОБОЛЕВА ⟩ И без Z на голове Брейвик является духовным и ментальным собратом Путина
После начала полномасштабной агрессии РФ против Украины для российской пропаганды особую ценность приобрели любые случаи демонстрации поддержки российской внешней политики со стороны известных на Западе публичных фигур. Или если не поддержки, то хотя бы лояльности к этой политике, даже в таких рамках, когда ответственность за начало войны кто-то возлагает не только на Россию, но и на Украину и западные страны, якобы проигнорировавшие какие-то «геополитические интересы» РФ.
Самыми большими удачами Москвой считаются ситуации, когда явную или умеренную пророссийскость декларируют в своих высказываниях, например, культурные деятели с высокой профессиональной репутацией, а также с высоким индексом узнаваемости в мире. Но, разумеется, в такой же оборот охотно берутся и бывшие топ-политики, и спортсмены, и ученые, в общем, кто угодно.
19 ноября 2024 года, однако, случилось такое, что российскую агрессию против Украины очень артикулированно и восторженно поддержала настоящая мировая звезда, однако российские провластные СМИ вовсе не поторопились сделать из этого громкую новость.
Андерс Брейвик, приговоренный к 21 году заключения за убийство 77 человек, совершенное в Норвегии 13 лет назад, появился в суде на заседании, где должно было рассматриваться его прошение об условно-досрочном освобождении, с выбритой на голове буквой Z, одним из символов российской военной агрессии. Кроме того, Брейвик принес в суд самодельный плакат, на котором высказывалась поддержка странам современной «оси зла» - Китаю, России, Ирану и КНДР.
Брейвика знает весь мир, но его желание выставить себя поклонником внешнеполитического курса российского руководства никак не могло помочь прирасти этому курсу выгодным светом. Про «внешний мир», в котором через фигуру Брейвика едва ли не персонифицируется абсолютное зло, и говорить нечего… Но, похоже, и для внутренней аудитории российские политтехнологи просто не могли придумать такого ракурса, с какового теплые чувства Брейвика к действиям нынешнего российского лидера можно было интерпретировать как позитивный для имиджа этого лидера и самой России факт.
Извращенная логика
Брейвик и раньше во время отбывания своего наказания позволял себе эксцентричные вещи (включая комплименты Путину), так что его нынешний фортель можно было бы записать в ранг рядовых курьезов. Однако поскольку это произошло в 1000-й день полномасштабной агрессии, к выкинутому им коленцу создался специальный контекст. Вдруг как-то особенно бросилось в глаза, что Путин и Брейвик - братья не только по исключительной кровожадности, но и по крайне извращенной логике, которой они свою кровожадность оправдывают.
В 2012 году на суде Брейвик назвал свои действия на острове Утейа, в результате которых погибли десятки людей, ужасными, но необходимыми, объяснив их важностью борьбы с политической индоктринацией. Все мы хорошо знаем, как нравится Владимиру Путину, Дмитрию Пескову, Сергею Лаврову и прочим лидерам российского режима называть происходящее в Украине «страшной человеческой трагедией», и мы так же хорошо знаем, какими безумными причинами (нацификацией, милитаризацией и т. д.) они объясняют решение о начале того, что они называют аббревиатурой СВО.
Таким образом, необычная прическа Брейвика и плакат в его руках могут свидетельствовать вовсе не о желании развлечь себя очередным актом эпатажа, а о совершенно искреннем ощущении своего глубокого духовного и ментального родства с российским диктатором. Разница, однако, в том, что Брейвик продолжает сидеть за акт терроризма в тюрьме, шансы получить УДО из которой оцениваются экспертами как призрачные, а Путин остается главой террористического государства, остающегося, в свою очередь, субъектом международной политики.
Никому, однако, не приходило в голову, что Брейвика к совершению его преступления когда-то привело нарушение с чьей-то стороны его «легитимных интересов»; также во время операции по его задержанию никому не казалось, что от его поимки стоит отказаться из-за риска «эскалации» с его стороны или применения какого-то другого типа оружия сверх того, что он уже применил. Наконец, нет никаких сомнений в том, что если бы существовала опасность появления новых жертв, по Брейвику был бы открыт огонь на поражение.
Единство стандартов
Никто, конечно, не отрицает, что прекращение российской агрессии - это куда более сложная задача, чем нейтрализация и предание суду террориста-одиночки. Однако большим подспорьем в решении этой задачи было бы уже одно только то, если бы мировое сообщество подходило бы к ней с теми же самыми моральными стандартами, которые действуют и при не глобальных, а предельно локализированных кризисах с безопасностью. Эти стандарты предусматривают нулевую толерантность к серийным убийцам с садистскими наклонностями.
Разрешение Украине бить по целям в России западными ракетами - это, безусловно, заслуживающий одобрения шаг, но было бы гораздо правильнее, если бы он был сделан не в канун 1000-го дня войны. Было бы правильно, если бы это разрешение прилагалось бы «в комплект» к этому оружию сразу, как только оно поступило, плюс даже сейчас это разрешение связано с множеством неуместных ограничений. Если перенести все это реагирование на историю с Брейвиком, это похоже на что-то вроде того, как если бы норвежская полиция получила право стрелять в его направлении на третью неделю осады, да и то в зависимости от степени агрессивности его поведения.
Брейвик сидит в тюрьме, его 21-летний срок, согласно спецпараграфам приговора, может неограниченное количество раз продлеваться еще на пять лет, и вот картина «среза мира» в этом месте выглядит сейчас совершенно справедливой, и все, кажется, с этим согласны. Но и справедливые видения прекращения военной агрессии России против Украины совершенно точно не могут быть никакими другими, кроме как предусматривающими полное лишение нейтрализованного террориста возможности «рецидива», причем вечное, которое гарантирует и та самая формула с умножаемой на бесконечность пятеркой.
Достижимый идеал
Поскольку, в отличие от Андерса Брейвика, Владимир Путин не является маньяком-одиночкой, а является главнокомандующим террористической армии, речь о подлежащем в случае нынешней войне нейтрализации террористе должна вестись, разумеется, о Российской Федерации. Конкретно Путин на скамье международного трибунала стал бы ярким символом восторжествования человечности над античеловеческим, но даже на фоне такого прекрасного зрелища судьба мира не стала бы выглядеть намного безопаснее без немедленной денуклеаризации РФ, а также государств, которые должны появиться - после справедливого окончания войны - на ее месте.
Андерс Брейвик почти наверняка больше никогда никого не убьет. Нынешние обстоятельства Андерса Брейвика должны служить эмблематическим олицетворением того, к чему цивилизованная часть человечества, столкнувшаяся с проблемой «русского мира», должна стремиться.